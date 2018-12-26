Глава государства в ходе ежегодного послания парламенту страны сегодня отметил, что не всегда положения законодательства соблюдаются со стороны некоторых проверяющих органов.

Поэтому он считает необходимым наложить запрет на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах на 2019-2020 годы.

«Предписания Закона Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства» применять ко всем проверочно-контрольным органам, в том числе правопорядка, включая также Генеральную прокуратуру, Счетную палату, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Национальный банк и налоговые и таможенные органы страны», - особо отметил глава государства.

«Это решение явно не в пользу проверяющих органов, но это их проблемы, - добавил президент. - Пусть привыкают работать в рамках законов».

Эмомали Рахмон поручил Генпрокуратуре совместно с Госкомимуществом контролировать этот вопрос и принять необходимые меры по пресечению деятельности тех структур, которые создают преграды развитию предпринимательства в стране.

Напомним, мораторий на проверки деятельности производственного предпринимательства в своем обращении к парламенту страны президент объявлял и в 2017 году.

Тогда он говорил, выразил обеспокоенность необоснованными и повторяющимися проверками деятельности предпринимателей, которые, по его мнению, препятствуют развитию бизнеса в стране. Он также отметил, что деятельность хозяйствующих субъектов подвергается 78 различным проверкам надзорных, разрешительных и правоохранительных органов.

Но в прошлом году, президент «для устранения необоснованных и повторных проверок и создания благоприятного климата для производственного предпринимательства» поручил объявить мораторий на проверки «за исключением плановых проверок налоговых органов, генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ и Национального банка Таджикистана».

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь