«Мы должны стремиться к индустриализации страны и для этого есть все возможности», - заявил Эмомали Рахмон в ходе послание парламенту страны сегодня. Глава государства предложил ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью.
Как он отметил, наша страна считалась аграрной, 75 лет мы производили хлопок и в малом объёме фрукты и овощи.
Но, несмотря на то, что в годы независимости площадь садов возросла в два раза, доход от импорта овощей и фруктов является ничтожным. Времена и потребности меняются, и мы должны стремиться к индустриализации. Мы построили Рогунскую ГЭС, в будущем планируется строительство еще ряда гидроэлектростанций, что способствует развитию промышленности – основы индустриализации», - подчеркнул он.
По словам президента, с 1992 года были реализованы 217 проектов для развития этой отрасли и за последние годы в стране созданы крупные промышленные предприятия, в том числе, металлургические предприятия.
«До 2030 года доля промышленности в общем объеме ВВП надо довести до 22%. Для достижения этой цели надо строго наблюдать за реализацией принятых программ и финансированием в этом направлении», – отметил Эмомали Рахмон.
Президент поручил председателям областей, городов и районов, ответственным лицам усердно работать в этом направлении, в том числе привлекать прямые инвестиции, реабилитировать предприятия, которые не работают и каждые полгода представлять отчёт о проделанной работе.
"В связи с этим и с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью", - подчеркнул Эмомали Рахмон.
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Кулли ахбор
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Maxim7
Козленок не умирай, скоро весна!
Ашаван7
О чем говорите? Какая индустриализация.....индус...три...али...за.......Банковская поддержка бизнеса где???? Полные банкроты ваши банки! Налоги.......неимоверные.....и главное людской ресурс....где высококласные спецы???? Давно все разъехались, новые учаться, но вопрос,приедут ли домой, или будут Гейропе и США помогать.....КТО У ВАС ЕСТЬ???? ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ!!!!