Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего обращения к парламенту страны подверг критике предпринимателей, занимающихся хлопковой отраслью в стране.

Глава государства сообщил, что в период независимости для развития сельского хозяйства страны было выделено 12 млрд. сомони.

«Значительную долю сельхозпродукции в Таджикистане составляет хлопок. С начала хлопкоуборочного сезона собрано около 350 тыс. тонн урожая, большая часть которого отправляется на экспорт. Вызывает сожаление, что лишь 10-12% экспортируемого хлопка попадает на зарубежные рынки после переработки, остальная часть отправляется в виде сырца», - сказал Эмомали Рахмон.

По словам президента, в республике достаточно мощностей для переработки собранного урожая.

«Предприниматели, занимающиеся данной отраслью, должны исправить этот недостаток. Ни один килограмм хлопка не отправляйте за рубеж без переработки», - указал глава государства.

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