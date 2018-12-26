Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего обращения к парламенту страны подверг критике предпринимателей, занимающихся хлопковой отраслью в стране.
Глава государства сообщил, что в период независимости для развития сельского хозяйства страны было выделено 12 млрд. сомони.
«Значительную долю сельхозпродукции в Таджикистане составляет хлопок. С начала хлопкоуборочного сезона собрано около 350 тыс. тонн урожая, большая часть которого отправляется на экспорт. Вызывает сожаление, что лишь 10-12% экспортируемого хлопка попадает на зарубежные рынки после переработки, остальная часть отправляется в виде сырца», - сказал Эмомали Рахмон.
По словам президента, в республике достаточно мощностей для переработки собранного урожая.
«Предприниматели, занимающиеся данной отраслью, должны исправить этот недостаток. Ни один килограмм хлопка не отправляйте за рубеж без переработки», - указал глава государства.
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Sino7
1) Идея хорошая, но от руководства страны и от надзирающих служб и чиновников тоже много что зависит. Надо создавать условия для развития предпринимательства, а не душить бизнес проверками и вымогательством чиновников. Тогда будут и инвестиции. 2) Такую крупную промышленность, как переработку хлопка, надо поддерживать на уровне государственной поддержки и инвестиций. Надо отметить, что опыт привлечения инвестиций у государства имеется (горнодобывающая отрасль, энергетика,..). Простой предприниматель вряд ли сможет инвестировать большие средства в крупные заводы.