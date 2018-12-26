Порядка 20,2% граждан Таджикистана, которые в уходящем году посетили Узбекистан, целью поездки назвали посещение родственников и друзей, сообщает Kun.uz
39,4% иностранных граждан, побывавших в Узбекистане в 2018 году, приезжали к своим родственникам и друзьям. Второй наиболее крупный сегмент респондентов составляет 33,6%, которые ответили, что целью посещения Узбекистана были отпуск, досуг и отдых. Следующей идет группа респондентов (9,1%), прибывших в Узбекистан с деловыми и профессиональными целями. 5,7% респондентов отметили, что прибыли для лечения и оздоровительных процедур, а ещё 5,4% - для совершения покупок.
Дальнейший анализ цели посещения туристов в Узбекистане показывает, что наибольшую часть респондентов, отметивших, что основной целью их поездки является посещение знакомых и родственников, составляют граждане соседних стран: Казахстан - 26,6%, Таджикистан - 20,2%, Кыргызстан - 19,2%, Туркменистан - 16,1%.
Граждане РФ также составляют значительную часть респондентов в данном контексте - 15,1%. В целом, граждане вышеуказанных стран составляют более 97% респондентов.
Среди респондентов, прибывших для отпуска, досуга и отдыха, наибольшую часть составляют граждане Казахстана - 17,2%, РФ - 10,4%, Кыргызстана - 8,5%, Китая - 7,7%, Туркменистана - 6,8%, Франции - 5,9%, Таджикистана - 5,8%, Индии - 5,7%, Италии - 4,9%.
Интерес вызывает также данные опроса касательно посещения религиозных мест и паломничества. Основная часть респондентов, прибывших в Узбекистан по направлению зиёрат-туризма, составляют граждане Туркменистана - 33,9%. В целом, в данном направлении граждане стран Центральной Азии (Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана) и РФ составляют 65,1% от общей численности респондентов. Граждане стран Азиатско-Тихоокеанского региона составляют 15,6%, Европы - 12,8% и Ближневосточного региона - 6,4%.
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Socrat9
А у таджикского госстата есть палец, пол и потолок. Нарисуют любые цифры и добавят в конце знак %