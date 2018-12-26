Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем сегодняшнем послании парламенту страны огласил главные достижения страны в уходящем году. Это: поддержка «водных» инициатив Таджикистана со стороны ООН, пуск первого агрегата Рогунской ГЭС и улучшение отношений с Узбекистаном.

Рахмон отметил, что пуск первого агрегата Рогунской ГЭС является твердым шагом правительства страны в достижении энергетической независимости Таджикистана.

Еще одним историческим событием в этом году является восстановление дружеских отношений с Узбекистаном.

По его словам, после отмены визового режима с Узбекистана свыше 2,5 миллионов граждан двух стран посетили территории друг друга.

При этом он констатировал, рост товарооборота Таджикистана с Узбекистаном.

Президент отметил, что по итогам уходящего года рост объема ВВП Таджикистана составит 7,3 процента, уровень инфляции - 5,4%.

По словам президента, в уходящем году в стране созданы свыше 150 тыс. новых рабочих мест, а за последнее три года число выезжающих в трудовую миграцию за рубеж жителей страны снизился на 25%.

Президент также отметил, что в уходящем году денежные доходы населения страны по сравнению с 2017 годом выросли на 11%.

Глава государства подчеркнул, что в 2023 году численность населения Таджикистана перевалит за 10 миллионов. При этом он подчеркнул необходимость увеличения производства продовольствия в стране.

Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus

Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь