Турецкая писательница, исследователь шумерской цивилизации Муаззез Ильмие сделала сенсационное открытие: традиция наряжать новогоднюю елку пришла не из Европы, как было принято думать, а от турков, которым она досталась от гуннов, передает Kaktakto.com.
По ее словам, у тюркских племен, еще задолго до того, как они обосновались в Анатолии (территория современной Турции), ель ассоциировалась с «древом жизни». 22 декабря, в день возрождения, они украшали белую ель цветными ленточками, клали под дерево подарки и просили у богов удачи, процветания и всяческих благ.
Ильмие объясняет, что у древних тюрков был сильный культ солнца, и поэтому праздник возрождения они отмечали в день зимнего солнцестояния, когда ночи становились короче, а дни — длиннее.
«В честь Солнца, которое возвращает людям день, древние тюрки возносили молитву богам, а также пели и плясали вокруг елки», — считает шумеролог.
В Европу традиция украшать елку пришла уже с гуннами — одним из кочевых племен, обитавших на территории современной Центральной Азии.
Она также напоминает, что праздник Рождества в Европе узаконил в IV веке император Константин, который основал город Константинополь, позже переименованный в Стамбул.
Она напоминает, что в Турции из поколения в поколение передается легенда, согласно которой в первые века нашей эры жители Анатолии развешивали на ветвях деревьев жертвенные дары, считая, что это принесет им удачу.
Традиционная версия
Традиция украшать елку пришла из глубины веков. У древних кельтов (племена, жившие в Западной и Центральной Европе). Особым уважением у них пользовались жрецы — друиды, а одним из самых почитаемых деревьев была ель — обиталище могучего лесного духа, который мог наслать на племя мор и холод. Чтобы этого не произошло, жрецы украшали дерево внутренностями животных, а в особых случаях и людей.
Дед Мороз и его европейский аналог — Санта Клаус — тоже имеют кельтские корни. Их прообразом было злобное божество — Великий Старец Севера, который повелевал метелью и морозом. В канун кельстского нового года, праздника Йоль, который отмечался в конце декабря, он проходил по домам, но не дарил подарки, а собирал жертвы. После него оставались лишь замерзшие трупы.
Кстати, Снегурочка — это далеко не добрая и заботливая внучка. Это несчастная жертва, которую приносили Великому Старцу, чтобы он подобрел.
Когда в Европу пришло христианство, традиция наряжать елку и украшать ее звездой в честь рождения Христа была заимствована у кельтов. Внутренности животных заменили игрушки и гирлянды, а на верхушку ставили звезду — символ Вифлеемской звезды, указавшей путь к месту рождения Христа.
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