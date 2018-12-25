Впервые в истории Центральной Азии 400 машин выстроились в огромную авто-ёлку. Создали ее участники сообщества «Водители Намангана».
Местное управление безопасности дорожного движения не только поддержало эту грандиозную акцию, но и взялось даже создать основное украшение ёлки - машины автоинспекции выстроились в форме венчающую елку звезды.
А потребовалось для этого, кстати, ровно 5 часов!
Как это происходило, смотрите в нашем ролике.
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