Пока дети учатся в школах-интернатах у них все хорошо, плохо становится потом

В Таджикистане сироты чаще всего учатся в школе только до девятого класса, жилье от государства не получают, а социальные выплаты для них не превышают 250 сомони в месяц – и это если повезет. О том, что с ними происходит после того, как они заканчивают интернаты рассказывает Маргарита Войтова, руководитель НПО «Зумрад» - одной из немногих общественных организаций, которая следит за выпускниками интернатов после того, как они начинают взрослую жизнь.

С Маргаритой Анатольевной мы встречались два года назад, когда готовили материал об учениках таджикских школ-интернатов. Тогда мы долго искали респондентов, которые помогли бы нам понять, куда деваются выпускники таджикских интернатов.

Оказалось, что судьбой этих детей практически никто не занимается: они выходят из интерната и остаются с серьезными, взрослыми проблемами один на один. У них нет жилья, часто нет необходимых документов для оформления хоть совсем крошечных, но социальных выплат, у них нет элементарных жизненных навыков.

Ко всему прочему, ученики таджикских интернатов практически не имеют шансов получить высшее образование, потому что не могут окончить 11 классов. На территории Душанбе нет школ-интернатов, где учащиеся могут получить одиннадцатилетнее образование, - только девятилетнее. Закончить 11 классов воспитанники интернатов могут в регионах страны.

Всю эту информацию два года назад мы получили от Маргариты Анатольевны, которая начинает работать с сиротами в старших классах интерната, а после окончания интерната поддерживает с ними связь еще долгие годы.

«Около 25-30 % детей в интернатах имеют проблемы с документами»

- Маргарита Анатольевна, мы с вами встречались два года назад, тогда главными проблемами выпускников интернатов вы называли отсутствие жилья, отсутствие необходимых документов для оформления паспортов и социальных выплат. Что-то изменилось с тех пор?

- Нет, проблемы остались те же, поэтому мы продолжаем работать над ними. Например, вместе с администрацией столичного интерната №1 провели проект, во время которого специально приглашенные социальный работник, юрист и психолог работали с детьми. Они занимались этим проектом в течение года, сначала выявили, каких документов не хватает у детей в личных делах, потом совместно с администрацией постарались их восстановить. Чтобы к тому моменту, когда ребенок окончит 9 класс интерната, и ему нужно будет поступать в лицей или колледж, все документы у него были в порядке. К сожалению, в интернате нет своего юриста для этих целей, а у детей часто бывают проблемы с документами.

Ученики интерната готовятся к летнему лагерю: учатся собирать палатки Фото НПО «Зумрад»

Например, у ребенка нет справки о смерти родителей, и значит, он не сможет оформить себе социальную пенсию (от 180 сомони в месяц – прим.авт.) или нет свидетельства о рождении, и он остается без паспорта. По нашим наблюдениям около 25-30 % детей в интернатах, так или иначе, имеют проблемы с документами.

- А как работали психолог и социальный работник?

- Психолог проводил с детьми личные беседы, во время которых пытался выявить направление, по которому ребенок может развиваться после окончания интерната, помогал им понять, как выстраивать коммуникации, как избегать конфликтов. Конфликты, умение общаться для детей из интернатов - больная тема, они очень трудно приживаются в лицеях, колледжах. Потому что они уже не получают того внимание, к которому привыкли в интернате, но им очень тяжело, элементарно – они могут пропустить занятие, потому что у них нет теплой обуви или одежды, а на улице идет снег.

Мы стараемся в этот период быть рядом с ними, объясняем администрации колледжа или лицея ситуацию, чтобы они понимали, что этому ребенку требуется особое внимание.

Понимаете, у этих детей фактически нет никаких жизненных навыков. И, например, девочкам даже приходится объяснять, как говорить мужчинам «нет», чтобы не оказаться в плачевном состоянии. У психолога в интернатах всегда очень много работы.

Социальный работник помогал детям с профориентацией, организовывал для них встречи с преподавателями, разъяснял условия приема на учебу.

- В 2017 году в Таджикистане приняли поправки в закон «О защите прав ребенка», согласно которому только круглые сироты имеют право на обучение в школах-интернатах, всех остальных отправили по домам. Что вы думаете об этом решении?

- Есть родители, которые по объективным причинам не в состоянии обеспечивать своих детей, есть больные родители, есть многодетные семьи, есть матери-одиночки. Все они нуждаются в поддержке, в противном случае эти дети могут оказаться на улице. Но, решение уже принято, детей вернули родителям, и теперь нужно пристальнее наблюдать за ними в обычных школах, нужны социальные сотрудники для этой категории детей.

Если они не поступают после интерната, они остаются на улице

- Куда, как правило, поступают дети после окончания интерната?

- Основная масса поступает после 9 класса в лицеи и колледжи. Очень многие дети хотят попасть в военное училище, но, например, в этом году поступило очень мало детей. Трудно поступить им и в медицинский колледж. Конечно, они выбирают те учебные заведения, при которых есть общежитие, иначе им никак не решить квартирный вопрос.

- А если сироты не поступают?

- Если они не поступают – они могут остаться на улице. Но, к счастью, мы стараемся всех наших детей (имеются в виду выпускники интерната, которые участвуют в проектах НПО «Зумрад» - прим.авт.) устроить на учебу. В этом плане нас на протяжении многих лет поддерживает физкультурный колледж, лицеи № 5,3 они всегда идут нам навстречу, устраивают наших детей в своих общежитиях.

Курсы домоводства для учениц интерната Фото НПО «Зумрад»

Еще до выпуска из интерната мы собираем детей из Шахринау, Душанбе вплотную ими занимаемся. Мы – это «Зумрад», Caritas Таджикистан – наши партнеры, Caritas Германия – наши доноры - мы создали шесть клубов по домоводству, туризму, спорту, музыке, театру, компьютерам для детей из интернатов. Они выбирают себе клуб, который им интересен и занимаются там, пока учатся в старших классах интерната. Кроме того, в проекте 2017 года нас поддерживал и Клуб пожилых волонтеров, для воспитанников интерната они проводили занятия для детей по домоводству, сантехнике, парикмахерскому делу; консультации русскому языку и математике. Занятия в этих клубах помогают детям выбрать будущую профессию, да и для общего развития эти семинары необходимы.

Музыкальный клуб для учеников интерната Фото НПО «Зумрад»

Ещё у нас есть летний лагерь, правда, в этом году мы не смогли отвезти своих детей в горы. Они во время лагеря демонстрируют все навыки, которые получают в наших клубах, например, мы никогда не берем с собой поваров, они сами готовят, ходим в походы. Всего в таком лагере участвуют примерно 40 детей, лагерь длится 7 дней.

- У меня складывается такое впечатление, что когда дети находятся в детских домах, в интернатах им уделяется внимание от государства, гражданского общества, но потом заканчивается школа, и они никому не нужны. Иногда они обращаются в СМИ, и когда слушаешь их печальные истории, понимаешь, что шансов на что-то другое у них не было. Поправьте меня, если я не права.

- Да, действительно в этот период им очень тяжело. Нужно понимать, что это особая категория детей, например, у них снижено чувство ответственности, и ты можешь стараться, чтобы ребенок поступил на учебу, а он просто потом бросает ее, и не видит в этом ничего предосудительного. Но их за это нельзя винить, их нужно направлять, всячески поддерживать, объяснять.

Asia-Plus

Недавно ко мне обратилась одна общественная организация, которая собирается заниматься детьми именно после интерната, меня это очень обрадовало, и мы обязательно будем сотрудничать, потому что в основном, действительно с детьми работают, пока они находятся в детских домах и интернатах. Сейчас в детских домах и интернатах у нас очень хорошие условия, во многих семьях таких условий нет. Но потом интернат заканчивается, и начинается очень тяжелая, взрослая жизнь, к которой чаще всего они не готовы.

«Основная проблема для этих детей – это жилье»

- Два года назад, вы познакомили нас с двумя ребятами, с одним заочно, с другим лично: с Алешей Румянцевым, у которого были проблемы с квартирой, доставшейся в наследство от бабушки, и с Худобахшем Алиевым, который мечтал поступить в военное училище, но не сумел. Что с ними сейчас?

- К счастью, у них всё сложилось хорошо. У Лёши благополучно решилась история с квартирой, у него есть своя крыша над головой, а это настоящее богатство, на 70 процентов это решение всех проблем.

А Худобахш учится в Казани, ему очень сложно, но он не сдается. Он смог поступить на учебу через Россотрудничество в Казань. У него небольшая стипендия, плюс, ему немного помогает спонсор, и Худобахш очень старается.

- Как вы думаете, что, прежде всего, должно делать государство и гражданское общество для этих детей?

- Я повторюсь - основная проблема для этих детей жилье. Для девочек у нас еще есть общежитие на Гипроземе, для пацанов вообще ничего. У нас была квартира двухкомнатная, нам ее аренду оплачивала Caritas Германия, и там жили три девочки, которые оказались на улице – все они выпускницы интернатов, и у всех троих уже были свои дети. Мы просто первое время их поддержали, и они смогли наладить свою жизнь, вышли замуж, всё у них сейчас хорошо. Если бы мы им тогда не помогли, то не знаю, что с ними было бы. К сожалению, сейчас такой квартиры у нас нет, проект закончился.

Еще они нуждаются в юридической и психологической поддержке, и, конечно, как и всем молодым людям, им нужно человеческое участие со стороны.

Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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