Известный американский финансово-экономический журнал Forbes составил список богатейших спортсменов 2018 года.
Впервые с 2010 года ни одна спортсменка не попала в список богатейших спортсменов 2018 года, который Forbes назвал «мужским делом». Звезда тенниса Серена Уильямс была единственной женщиной, которая разбавляла мужскую компанию в прошлом году.
А вот кто вошел в первую семёрку самых высокооплачиваемых звезд спорта.
7. Роджер Федерер (теннис)
Получил за спортивные выступления и рекламу — 77 миллионов долларов. Швейцарский теннисист в своей карьере выиграл огромный призовой фонд в размере 116 миллионов долларов. Но даже эта сумма невелика по сравнению с той суммой, которую он зарабатывает на рекламе. Сделки с Lindt и Mercedes Benz были возобновлены в прошлом году, а еще Федерер заключил сделку стоимостью в 40 миллионов долларов с итальянской маркой Barilla, производящей макароны. Кроме того, спортсмен сотрудничает с такими брендами, как Nike, Credit Suisse и Moet & Chandon.
6. Леброн Джеймс (баскетбол)
Доход — 85,5 миллиона долларов. У знаменитого игрока НБА «Кливленд Кавальерс» есть контракты с Nike, Beats, Kia Motors и т. д. Он является инвестором сети ресторанов быстрого питания Blaze Pizza, а его инвестиционная группа владеет 17 франшизами. Фирменные кроссовки Леброна, выпущенные в сотрудничестве с Nike, являются самыми популярными среди активных игроков НБА. А еще он владеет производственной компанией SpringHill Entertainment и медиа-компанией под названием Uninterrupted. Леброну также принадлежит 2% акций английского футбольного клуба «Ливерпуль» благодаря его партнерству с Fenway Sports Group.
5. Неймар (футбол)
Доход — 90 миллионов долларов. Клуб «Париж Сен-Жермен» заплатил 600 миллионов долларов, чтобы бразильская футбольная звезда Неймар подписала с ним пятилетний контракт. 250 миллионов долларов из вышеупомянутой суммы были использованы для освобождения Неймара от его контракта с «Барселоной», а оставшиеся 350 миллионов долларов будут выплачены ему в качестве зарплаты по контракту, который заканчивается в июне 2022 года. Это сделало Неймара самым высокооплачиваемым футболистом 2018 года. Неймар работает с такими брендами, как Nike, Red Bull, Gilette, McDonald’s и Beats.
4. Конор Макгрегор (ММА)
Доход за год — 99 миллионов долларов. Этот спортсмен, специализирующийся на смешанных боевых искусствах, никогда не стеснялся говорить о своей любви к деньгам. Конор сумел заработать 100 миллионов долларов благодаря своей 10-раундовой феерии с боксером Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что ирландец не ступал ногой в клетку с ноября 2016 года по октябрь 2018-го, когда проиграл бойцу из Дагестана Хабибу Нурмагомедову, он остается одним из самых богатых спортсменов. 29-летний боец имеет рекламные контракты со множеством именитых брендов — от Burger King до Betsafe и Beats.
3. Криштиану Роналду (футбол)
Совокупный годовой доход — 108 миллионов долларов. Футбольная звезда Криштиану, целых два года сиявшая ярче всех в подборке наиболее богатых спортсменов, ныне закатилась. Её затмили первые два номера рейтинга. Однако, так и не дождавшись прибавки, Роналду перешел в «Ювентус» и в следующем году все может измениться. Хотя, сам звездный португалец говорит, что если бы ему нужны были большие деньги, он ушел бы играть в Китай.
У Роналду есть пожизненный контракт с Nike стоимостью более 1 миллиарда долларов, а также другие сделки с такими брендами, как EA Sports и American Tourister. Также спортсмен, входящий в десятку футболистов с самым мощным ударом, выпускает ассортимент продуктов (обувь, нижнее белье, парфюм и др.) под маркой CR7.
2. Лионель Месси (футбол)
Годовой заработок — 111 миллионов долларов. С «Барселоной» он выиграл множество трофеев и был коронован как лучший игрок в мире рекордных пять раз. Месси согласился продлить контракт с «Барселоной» на период 2020-2021 годов, что позволит ему ежегодно получать 80 миллионов долларов плюс бонусы. Он также имеет дело с брендами Gatorade, Huawei, Pepsi, Ooredoo и Hawkers.
1. Флойд Мейвезер (бокс)
Общий годовой заработок от спорта и рекламы — 285 миллионов долларов. Американский боксер далеко опередил всех своих соперников в рейтинге самых богатых спортсменов во многом благодаря широко разрекламированному бою со звездой ММА Конором Макгрегором. Мэйвезер легко выиграл этот бой, и заработал в общем более 150 миллионов долларов.
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