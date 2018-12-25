На востоке Китая мужчина, вооруженный ножом, угнал автобус, выкинув из него водителя, и направил многотонную машину в толпу пешеходов, передает Медуза.
В результате погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 21 человек получил ранения. Сообщается, что один из погибших полицейский.
Трагедия произошла в городе Лунъянь. Преступник задержан полицией. На месте работают медики. Причины инцидента установит следствие. По предварительным данным, массовое убийство совершил психически неравновешанный человек.
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