Председатель «Таджиксодиротбанка» Тоджиддин Пирзода поехал в поисках инвестиций в Саудовскую Аравию.

Глава этого проблемного таджикского банка накануне, 24 декабря, вместе с послом Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддином Косими встретился с руководством учреждений по делам частного сектора Исламского банка развития, сообщает министерство иностранных дел РТ.

На этих встречах большое внимание было уделено антикризисной поддержке этого системообразующего банка Таджикистана.

В мае этого года «Таджиксодиротбанк» заключил предварительную договоренность с инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group». Данная компания намеревалась приобрести контрольный пакет акций (до 51% акций банка) ТСБ.

Также сообщалось о возможном приобретении 70% акций «Таджиксодиротбанка» китайской корпорацией железных дорог Джунань.

В пресс-службе «Таджиксодиротбанка» в начале текущего месяца «АП» сообщили, что относительно привлечения финансовых ресурсов также проводятся переговоры с некоторыми другими иностранными организациями.

Это, в частности, российские банки ВТБ и Сбербанк, казахский «Казкоммерцбанк», а также бизнес-структуры из Гонконга, Словакии, Малайзии.

В «Таджиксодиротбанке» добавили, что переговоры со всеми этими организациями продолжаются, и окончательная договоренность может быть заключена с одной из них, которая первая решит приобрести акции банка

Инвестиции или отзыв лицензии

Привлечение инвестиций было одним из основных условий правительства Таджикистана при предоставлении финансовой помощи «Таджиксодиротбанку» и другому проблемному таджикскому банку – «Агроинвестбанк».

В начале прошлого года правительство для поддержки финансового состояния ТСБ предоставило 2 миллиарда 250 миллионов сомони. До конца 2017 года ТСБ должен был вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%.

Параллельно эти банки обязались привлекать инвестиции и, таким образом, улучшить свое финансовое состояние.

Летом этого года председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода заявил, что с возвратом государственных средств у «Таджиксодиротбанка» не существует никаких проблем.

Кроме того, подчеркнул глава регулятора, «Таджиксодиротбанк» активно работает с иностранными инвесторами, отметив при этом, что «НБТ в рамках своей компетенции способствует приобретению иностранными инвесторами акций этого банка»

Глава НБТ не исключил отзыв лицензии у «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», если эти банки до конца нынешнего 2018 года не смогут получить дополнительное финансовое вливание.

Вне системы

Эти два наиболее крупных коммерческих банка Таджикистана (наряду со сравнительно «скромными» «Таджпромбанком» и «Фононбанком») столкнулись с финансовыми проблемами в начале 2016 года, в связи с чем хронически перестали справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами своевременно и в полном объеме.

Правительство решило спасти более крупные «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», предоставляя им льготные кредиты, а лицензии двух последних банков, которые находятся на стадии ликвидации, были отозваны в феврале 2017 года.

Нацбанк страны уже второй год исключает «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» при предоставлении отчетности по банковской системе: финансовые показатели этих кредитных организаций в банковской статистике отсутствуют. Во время озвучивания показателей банковской системы руководство НБТ в обязательном порядке указывает: за исключением ТСБ и «Агроинвестбанка».

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