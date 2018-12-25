Верхняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «Об общественных объединениях». Впредь, все общественные объединения страны обязаны завести свой сайт в интернете.
На своих сайтах общественные объединения должны будут регулярно размещать информацию о своих доходах и расходах.
Кроме того, согласно поправкам, финансовые отчеты общественных объединений Таджикистана нельзя будет удалять в течение пяти лет после их публикации.
Как заявил сегодня сенатор Мухаммадюсуф Имомзода, принятые поправки направлены на усиление борьбы с отмыванием денег, а также на предотвращение финансирования террористических и экстремистских организаций.
Закон Таджикистана «Об общественных объединениях», который был принят в 2007 году, регулирует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами права на объединение в общественные союзы.
Действие закона распространяется на все общественные объединения, созданные в установленном порядке, за исключением общественных объединений (религиозных организаций, политических партий, профсоюзов и других общественных объединений), порядок создания и действия которых регулируются отдельными законами.
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