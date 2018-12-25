Российский коммерческий банк «Райффайзенбанк» намерен продолжать поддерживать Национальный банк Таджикистана в привлечении инвестиций на достройку Рогунской ГЭС.

Об этом заявил директор «Райффайзенбанка» по странам СНГ Павел Заруцкий на встрече с первым заместителем НБТ Джамолиддином Нуралиевым в Душанбе.

Нуралиев поблагодарил этот российский банк за сотрудничество при размещении первых евробондов Таджикистана на международные инвестиционные рынки.

Он отметил важность выпуска евробондов и привлечение иностранных инвестиций для Рогунской ГЭС.

Павел Заруцкий выразил готовность «Райффайзенбанка» в дальнейшем сотрудничестве в деле привлечения инвестиций для достройки этого важной для Таджикистана станции.

Встреча Нуралиева с представителями Райффазенбанка Пресс-служба НБТ

Евробонды

В сентябре прошлого года правительство Таджикистана продало на международных финансовых рынках гособлигаций на сумму $500 млн. доходностью 7,1%. Эти средства направлены на строительство Рогунской ГЭС.

Таджикские гособлигации были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

В Национальном банке Таджикистана не исключают дальнейшее размещение гособлигаций на международных рынках.

Летом этого года министр финансов Файзиддин Каххорзода сказал журналистам, что решение по дальнейшему привлечению средств для строительства Рогунской ГЭС будет принято до конца этого года.

Министр отметил, что существовали возможности привлечения инвестиций в размере до $3 млрд. Однако, подчеркнул он, те рамки, которые запланированы в Стратегии привлечения внешнего долга, не позволяли, так как долг нужно будет обслуживать.

Каххорзода сказал, что ведутся переговоры с международными финансовыми институтами по поводу привлечения льготных кредитов для дальнейшего строительства этого объекта.

По его словам, существует множество инвесторов, которые хотят инвестировать в экономику Таджикистана.

Первый агрегат

Привлеченные за счет продажи евробондов средства направлялись на подготовку первого из шести гидроагрегатов Рогуна к запуску. Он был запущен 16 ноября этого года при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат будет работать в среднем на мощности 100 МВт, то есть, будет вырабатывать 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.

Ожидается, что второй агрегат заработает весной будущего года, над установкой которого на данные момент ведутся работы.

В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году, когда высота плотины будет доведена до проектных 335 метров.

В настоящее время высота дамбы составляет 75 метров.

После полного завершения строительства Рогунская ГЭС станет самой крупной станцией в Центральной Азии, мощность которой (3600 МВт) будет равна трем энергоблокам атомных электростанций.

Акции Рогуна

Между тем, ровно девять лет назад – 25 декабря 2009 года – состоялась презентация акций и сертификатов акций ОАО «Рогунской ГЭС». Всего были выпущены акции на сумму 6 млрд. сомони номиналом в 100, 500, 1000 и 5000 сомони.

В начале января 2010 года посредством отделений и агентств «Амонатобонка» была организована кампания по продаже этих ценных бумаг. По всей республике действовали более 580 точек продажи акций.

В мае 2010 года властями страны, по рекомендациям международных финансовых институтов, пришлось приостановить данную кампанию.

Всего за несколько месяцев было продано акций и сертификатов акций на сумму 830 млн сомони, которые потом были направлены на приобретение оборудования для Рогунской ГЭС.

Количество держателей именных акций в 5000 сомони достигает 22 тыс. человек, а чиcленность держателей простых акций составляет порядка 2 млн. человек.

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