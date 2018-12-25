Шодихон Джамшед сегодня по собственному желанию сложил с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

Бывший председатель ГБАО сегодня на состоявшейся в Душанбе очередной сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана был награжден грамотой верхней палаты парламента республики.

В середине ноября Шодихон Джамшед постановлением правительства Таджикистана был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты республики и, согласно нормам законов страны, не может занимать депутатское кресло любого ранга.

По прогнозам источника, на кресло нового сенатора от ГБАО, заместителя спикера верхней палаты парламента страны, будет выдвинута кандидатура назначенного 1 октября президентом Таджикистана на пост и.о. главы области Ёдгора Файзова.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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