ОАО «Ориенбанк» запустило акцию в честь Нового года – вы можете не только приобрести банковскую карту в период с 10 декабря по 10 января совершенно бесплатно, но и получать кэшбэк на карту весь следующий 2019 год.

В преддверии Нового года с 10 декабря по 10 января ОАО «Ориёнбанк» объявил новогоднюю акцию «Кэшбэк» на два вида пластиковых карт: VISA Classic и VISA Gold, которые вы можете приобрести совершенно бесплатно!

Клиенты, ставшие обладателями банковской карты в акционный период, расплачиваясь ими в любых точках обслуживания: в ресторанах, супермаркетах, отраслевых магазинах, гостиницах, туристических сервисных центрах и любых других торговых и сервисных точках, будут получать 5% кэшбэка на свою карту в течение самой акции и весь следующий 2019 год.

«Кэшбэк – это возврат определенного процента от потраченной клиентом суммы при оплате карточкой. Например, при покупке товара на сумму 100 сомони на карту клиента возвращается сумма в размере 5 сомони», - отмечают специалисты «Ориёнбанка».

Кстати, «Ориёнбанк» впервые в Таджикистане выпускает карты с двойным доходом, то есть это не только кэшбэк в размере 5%, но и начисление 6% годовых на остаток по карточному счёту.

Чтобы приобрести пластиковые карты VISA необходимо подойти в головной офис, филиалы или любой центр банковского обслуживания «Ориёнбанка» с паспортом и ИНН, заполнить заявление, и в течение 1 рабочего дня ваша карта будет готова.

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам (+99237) 221-16-69, 221-18-04, 221-11-70, либо получить ее на сайте банка www.orienbank.tj.

Как отмечают в «Ориенбанке», использование банковских карт не только удобно, но и доступно, так как на сегодняшний день у «Ориёнбанка» самая инновационная сеть POS-терминалов в торговых и обслуживающих точках страны. В POS-терминалах «Ориенбанка» обслуживаются карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты стандарта NFC (Near field communication – ближняя бесконтактная связь), а также другие гаджеты, имеющие бесконтактное сопряжение.

POS-терминалы «Ориёнбанка» являются первыми и пока единственными современными устройствами безналичной оплаты в Таджикистане, которые принимают карты с платёжным сервисом Apple pay, Goggle pay и Samsung pay. Если эти приложения установлены на вашем смартфоне, то вы просто можете приложить его к терминалу, вся информация будет считана с экрана телефона, и оплата будет произведена.

Сегодня «Ориёнбанк» ничем практически не напоминает о промышленно-строительном банке, функции которого он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. «Ориёнбанк» также уже не похож на тот банк, каким он был всего 10 лет назад.

Способность к переменам и движению вперед – признак отличной «спортивной» формы, в которой находится сегодня «Ориёнбанк». Титул старейшего и крупнейшего банка Таджикистана не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на банковском рынке и держать руку на пульсе финансовых и технологических перемен.

«Ориёнбанк» не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.

«Ориёнбанк» является крупнейшим эмитентом дебетовых карт международной платёжной системы VISA.

«Ориёнбанк» сегодня – это команда, в которую входят более 1000 квалифицированных сотрудников, работающих над созданием банка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня.

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