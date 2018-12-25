Предприятия по производству трансформаторов будет создано на базе худжандского «Торгмаша», сообщает пресс-служба главы Согда.

Глава области Раджаббой Ахмадзода посетил ООО «Худжандторгмаш», на базе которого таджикские и узбекские бизнесмены намерены наладить производство трансформаторов.

Для производства трансформаторов будет завезено новейшее оборудование из Германии.

Глава Согда призвал бизнесменов двух государств к созданию рабочих мест и обеспечению потребностей Таджикистана и Узбекистана импортозамещающей продукции, отмечается в сообщении.

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