Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам – попросил власти России о поддержке на выборах президента Ливии в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Сейф аль-Ислам направил письмо президенту России Владимиру Путину через заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова. Встреча состоялась в декабре.



В письме - Саиф аль-Ислам попросил Россию о политической поддержке. Он рассчитывает, что Москва станет посредником в переговорах с различными политическими силами в Ливии, а также окажет ему финансовую поддержку.



Российский МИД отказался комментировать ситуацию. Источник Bloomberg утверждает, что Россия пока не определилась с кандидатом, которого будет поддерживать.



Президентские выборы в Ливии под эгидой ООН запланированы на начало 2019 года. Ранее предполагалось, что они пройдут в декабре. Договорённости о переносе выборов достигли на конференции в Палермо. В ней, в частности, принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и главнокомандующий армии Ливии Халифа Хафтар. Он поддерживает контакты с Москвой и считается одним из претендентов на пост президента.



Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в Триполи. Учился в Ливии и Швейцарии. Доктор философии. В конце 1990-х – начале 2000-х годов выступал за проведение либеральных реформ в стране. Участвовал в переговорах по восстановлению торгового сотрудничества с Великобританией.

Сейф аль-Ислам АР

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи возглавил сопротивление Переходному национальному совету Ливии, но вскоре был схвачен сторонниками переходного правительства. В 2015 году Каддафи-младшего приговорили к смертной казни. Через год СМИ сообщили, что он попал под действие амнистии и был освобождён. В марте 2018 года Саиф аль-Ислам Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

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