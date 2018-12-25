Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи со стихийным бедствием, унесшим большое количество человеческих жизней.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме соболезнования, в частности отмечается: «Трагическая весть о гибели и ранении большого количества граждан, а также большом материальном ущербе в результате стихийного бедствия на западе Республики Индонезия нас глубоко опечалила. Выражая соболезнования дружественному народу Индонезии, прошу Вас, господин Президент, передать наши чувства искреннего сопереживания родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем полного выздоровления».

В Индонезии погибли свыше 300 человек, более 1 тыс. человек получили ранения, разрушены сотни домов и зданий.

Извержение вулкана Анак Кракатау, которое, вероятно, привело к разрушительному цунами, сняли на видео пассажиры пролетавшего мимо чартерного рейса. А вулкан, отколовшийся кусок которого и спровоцировал катаклизм, продолжает извергаться.

Обычно цунами следуют за подземными толчками. Так было в сентябре на другом индонезийском острове Сулавеси, когда после землетрясения приливная волна унесла жизни двух тысяч человек. В этот раз не было никаких явных признаков надвигающейся катастрофы.

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