23 декабря японский император Акихито произнес последнее обращение по случаю своего дня рождения перед отречением от престола, которое состоится в апреле. Поздравить императора, которому исполнилось 85 лет, пришло рекордное число людей, передает Би-Би-Си.
Как сообщило управление делами императорского двора, торжественную церемонию в императорском дворце в центре Токио посетило более 82 тысяч человек. Акихито по традиции трижды появился перед собравшимися на закрытом стеклянном балконе.
Акихито является 125-м императором династии, которая правит Японией с 660 года до нашей эры.
Императора сопровождали супруга Митико и другие члены семьи, в том числе старший сын Акихито - кронпринц Нарухито, который унаследует престол в апреле. "Я от всего сердца благодарен всем вам за то, что вы пришли так тепло поздравить меня", - сказал Акихито. В своей речи он выразил соболезнования всем жителям Японии, пострадавшим от череды стихийных бедствий, обрушившихся на страну в уходящем году.
Единственный в мире правящий император, Акихито взошёл на престол 7 января 1989 года после смерти своего отца. С этого дня в Японии начался новый период национального летосчисления (соответствующий периоду императорского правления) — Хэйсэй.
Летом 2017 года года парламент Японии принял закон, согласно которому действующий император передаст трон наследнику и отойдет от дел.
По закону об императорском доме и конституции это было невозможно - там говорилось, что трон переходит к первому по праву наследования после кончины императора.
В августе 2016 года Акихито в обращении к нации дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста (прямо об этом он не сказал), и он хотел бы передать трон наследнику. Японцы отнеслись к этому решению с пониманием.
В декабре 2017 года, уже после принятия нового закона парламентом, комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол наследника - 1 мая 2019 года.
Согласно конституции, японский император не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции, являясь символом страны и единства народа.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Хонаатонро мекӯчонанд? Бифаҳмед, ки чӣ ҳуқуқҳо доред?
Нашр ва рӯнамоии китоби “Шиносоӣ бо Тоҷикистон” дар Пекин
Ҳабибулло Абдураззоқов: Ҳунарманди асил бояд мавқеи худро дошта бошад!
«Муштарӣ занги шуморо қабул карда наметавонад»: 5 сабаби имкони бе алоқаи мобилӣ мондани тоҷикистониён
Тоҷикистон дар сафи нуҳгонаи кишварҳои сарбории андози зиёдтарин
Ҷӯрабек Муродов 76 - сола шуд
Тоҷикистон масъалаи пайвастан ба “шенгени осиёӣ”-ро меомӯзад
Азим Иброҳим: “Адои маросими ҳаҷро ба мусобиқа табдил доданианд”
Маҷмаи Умумии СММ қатъномаи аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳодшударо қабул кард
Пас аз се моҳ. Нигоҳи коршиносон ба вазъи Бадахшон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста