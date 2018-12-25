Science, самый престижный научный журнал в мире, каждый год выбирает десять самых значимых научных достижений, а также вспоминает главные провалы и пытается предсказать прорывы будущего года. Science опубликовал список самых прорывных исследований 2018 года.

Главным научным достижением или «прорывом» года Science назвал исследование развития генов эмбрионов. Эта группа методов позволяет следить за тем, как целый организм развивается из одной клетки эмбриона и какие гены в этом участвуют.

В рейтинг прорывных научных открытий также попали исследования лекарства, подавляющего мутировавшие гены (препарат на основе РНК-интерференции), выделение ДНК из останков женщины, жившей 50 тыс. лет назад, что доказало скрещивание двух видов древних людей — неандертальцев и «денисовцев» («денисовские люди»), сообщает Коммерсант.

Еще одним открытием стало обнаружение кратера диаметром 31 км подо льдами Гренландии — по мнению ученых, его мог оставить метеорит.

Также в рейтинг попали социально значимые исследования: раскрытие серии изнасилований и убийств в Калифорнии в 1970–1980-х годах — генетики помогли полицейским сопоставить улики с мест преступлений с образцами генеалогической базы ДНК (GEDMatch). Этот способ помог сначала вычислить родственников подозреваемого, а потом серийного убийцу. Преступником оказался полицейский Джозеф Джеймс де Анджело.

В список важных исследований попал доклад о сексуальных домогательствах в отношении женщин в академической сфере. Результаты показали, что более 50% женщин-преподавателей и персонала университетов, а также 20–50% студенток становились жертвами сексуальных домогательств, в том числе с применением насилия.

Science назвал и три самых «провальных» явления года. Например, осложнение ситуации с глобальным потеплением не только из-за природных причин, но и в следствие решений политиков.

В это число также попало исследование китайского ученого Цзянькуй Хэ в области редактирования человеческого генома. Он заявил о рождении двойняшек, устойчивых к ВИЧ-инфекции благодаря вмешательству в их геном на стадии эмбриона. Научное сообщество осудило Хэ за опыты, эффективность которых еще не доказана.



Так же в провалы года были засчитаны: пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии в сентябре 2018 года. В нем сгорела большая часть наследия музея.

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