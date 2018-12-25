Сегодня в головном офисе «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» прошло торжественное вручение суперприза акции «Пардохти муфид»-легкого автомобиля марки Мерседес-Бенц.
Победителям стала жительница города Бохтар Нажимова Наргис, которая получила заветные ключи от генерального директора «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Александра Ерёмина.
"Я была в шоке и в недоумении, когда мне позвонили и сказали, что я стала победителем акции «Пардохти муфид» от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и выиграла машину", - делится своими впечатлениями победительница Нажимова Наргис.
Она сообщила, что они с мужем давно мечтали приобрести машину, и даже собирали деньги на это: "И вот в пятницу мне позвонили и сказали, что я выиграла машину. Мы не поверили, подумали розыгрыш, что обычный человек не может выиграть машину. Оказывается, всё проходит прозрачно и действительно в жизни чудеса случаются. Все наши соседи посмотрели телевизионный эфир по ТВ "Сафина" и начали уже поздравлять. А сегодня мы приехали в Худжанд за своим подарко".
"Не верится до сих пор, хотя вижу воочию машину и держу ключи. У меня нет водительских прав, но теперь я точно знаю, что по возвращению домой, пойду учиться и на одну леди-водителя в стране станет больше. Хочу сегодня поблагодарить МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за проведение таких акций и за те эмоции, которые мы всей семьей получили. Желаю, чтобы каждая женщина в нашей стране получила такой заветный подарок", - отметила победительница.
Наргис Нажимова работает обслуживающим персоналом в общеобразовательной школе. Она мать двоих детей, муж разнорабочий. Получила кредит в размере 2000 сомони, и погашала кредит только через терминалы ИМОН-Пэй.
21 декабря её ID номер после пяти туров прокрутки номеров, был выбран в лототроне. Независимые эксперты подтвердили прозрачность проведения акции и выявление победителя.
Розыгрыш автомобиля транслировался по республиканскому телевидению "Сафина" и областному телевидению ТВ "Сугд".
«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» сердечно поздравляет новоиспеченную обладательницу автомобиля Нажимовой Наргис с победой, а также благодарит всех участников акции за их участие.
На этом новогодние подарки от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» не заканчиваются, а продолжаются.
Следите за нашими обновлениями и новостями, участвуйте в наших акциях и конкурсах, возможно следующим победителем станете именно Вы.
Всегда ваш, «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»!
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