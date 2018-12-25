До Нового года осталась неделя, и к этому дню новогодние красавицы установлены уже во всех регионах Таджикистана. Столица в этом году была первая - главная ёлка страны засверкала светодиодами уже 9 декабря, после чего огни на новогодних красавицах зажглись и в других городах и районах страны.

Мы сделали для вас фотоподборку новогодних ёлок со всех регионов.

Главная ёлка Таджикистана в этом году самая высокая за всю историю - 28 метров, и, пожалуй, самая красивая. Asia-Plus 1 /10

А вы уже видели, как выглядят новогодние красавицы у наших соседей? Если хотите посмотреть, где в Центральной Азии самая высокая ёлка, а где самая красивая, кликайте сюда.

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