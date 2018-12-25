Об аресте генерала Муиджона Тохирий со ссылкой на руководителя пресс-службы Генпрокуратуры республики сообщило интернет-издание Turon24.
По словам источника в правоохранительных органах Узбекистана, Муиджон Тохирий был арестован по обвинению в совершении коррупционных преступлений. "Эти преступления связаны с его деятельностью в Государственном таможенном комитете", – сообщает centralasian.org.
55-летний генерал-майор Муиджон Тохирий был снят с должности председателя Государственного таможенного комитета 13 февраля 2018 года.
В начале этого года появились сообщения о том, что следователи Генпрокуратуры по поручению президента проводят масштабные проверки в Государственном налоговом и таможенном комитетах.
Тогда источники сообщали, что снятие с должности Муиджона Тохирий может быть связано с этими проверками.
В должности председателя ГТК Муиджон Тохирий проработал 13 месяцев – с 20 декабря 2016 года по 13 февраля 2018 года.
В годы правления Ислама Каримова Муиджон Тохирий занимал должность начальника Службы безопасности президента Узбекистана.
В 2006-2008 годах Муиджон Тохирий работал заместителем председателя Службы национальной безопасности Узбекистана, в 2008-2010 годах – заместителем председателя Совета безопасности, а с 2010-го по 2011 год – государственным советником тогдашнего президента республики Ислама Каримова, отвечающего за координацию деятельности правоприменительных, силовых и фискальных ведомств республики.
Генерал-майор Муиджон Тохирий, как утверждала ранее старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, лично возглавлял обыск, произведенный в ее доме в 2014 году.
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