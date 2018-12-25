По итогам 2018 года «Банк Эсхата» признан Лучшим предпринимателем 2018 года в областном конкурсе «Сохибкори бехтарини соли 2018».
Торжественная церемония вручения состоялась 21 декабря 2018 года во Дворце культуры «Сугдиён» города Худжанда, организованная по инициативе Председателя области Раджаббой Ахмадзода с целью поддержки предпринимателей, способствующим развитию экономики и общества, повышению уровня производства и сферы услуг.
На церемонии принимали участие предприниматели области, в том числе и Банк Эсхата, получив звание и награду «Сохибкори бехтарини соли 2018» (Лучший предприниматель 2018 года) в числе лучших из 42 победителей конкурса!
Как отмечает источник, областной конкурс длился с апреля по декабрь текущего года, а победители были определены по 8 направлениям и 42 званиям.
Эта наша общая награда, и своим званием мы обязаны прежде всего нашим партнерам и клиентам! Хотим поблагодарить каждого из Вас, дорогие друзья за поддержку и плодотворное сотрудничество! Вместе мы достигнем еще больших успехов во имя удобства наших клиентов и оказания еще более качественных услуг населению!
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