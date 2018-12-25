Большинство правоотношений между застройщиками и владельцами сносимых жилых домов и долевых участников на строительство не регулируются законом (законодательством это еще не продумано), и застройщики часто это используют в свою пользу при определении условий договоров.

Например, при приобретении долей в строительстве и/или во время, когда застройщики приходят с решением о сносе домов и строительстве новой, у жильцов и дольщиков обычно вообще нет информации о застройщике.

Но, тем не менее, некоторые стороны этой актуальной темы все же закреплены законом. Итак:

Имею ли я право на жилплощадь?

Согласно статье 118 Жилищного кодекса РТ, в случае сноса находящегося в собственности граждан жилых домов (квартир) в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд указанным гражданам предоставляются квартиры в домах государственного или общественного жилищного фонда с передачей в их собственность.

Если при этом окажется, что стоимость предоставляемого жилого помещения выше стоимости сносимого дома (квартиры), то разница в их стоимости с собственника не взыскивается. Другим гражданам, постоянно проживающим в этих домах (квартирах), но не входящим в состав семьи собственника квартиры, предоставляются квартиры в пользование на условиях договоров найма или аренды жилого помещения. Предоставляемые квартиры должны быть благоустроенные и соответствовать санитарным и техническим условиям.

В случае, если стоимость сносимого жилого дома превышает стоимость предоставленной квартиры, собственнику выплачивается соответствующая компенсация. Размеры и порядок определения и возмещения стоимости домов (квартир), строений и устройств устанавливается правительством Республики Таджикистан.

Кроме того, собственник сносимого дома (квартиры) имеет преимущественное право на приобретение материалов от разборки этих домов (квартир), строений и устройств по первоначальной стоимости материалов с учетом износа.

По желанию собственников вместо принадлежащих им жилых домов и строений, подлежащих сносу, могут быть сооружены на новом месте жилые дома, строения и устройства. При этом возмещение стоимости сносимых жилых домов, строений и устройств не производится.

Условие, при которых производится перенос и строительство жилых домов, устанавливаются правительством Республики Таджикистан.



Какую сумму застройщик должен выделить мне на аренду временного жилья?

Законом не регулируются вопросы размеров ежемесячных компенсаций за время до момента завершения строительства, когда собственники снимают другое жилье.

Но размера компенсации должно хватать на аренду равнозначного жилья (исходя из местоположения, квадратуры, количества комнат и т.д.).

Как определяется стоимость сносимого жилья?

Законом это не определено, однако при возникновении споров можно будет обратиться к независимым оценщикам.

А если не снос, а ремонт здания?

В статье 119 Жилищного кодекса РТ, говорится, что если при капитальном ремонте (реконструкции) жилого дома, квартира, находящаяся в собственности граждан, не может быть сохранена, гражданам, постоянно проживающим в этой квартире, предоставляются по установленным нормам квартиры в собственность в соответствии с частями первой и второй ст.118 настоящего Кодекса.

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