Вот такой туман был утром в Душанбе

В ближайшие сутки на горных дорогах страны сохранится снежный накат и гололедица.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, будет также туман.

Синоптики сообщают, что 25 декабря в Душанбе будет облачно, без осадков и туман. Воздух днем прогреется до 10-12 градусов тепла.

В Согдийской области будут осадки (дождь, снег), 1-6 тепла. по Хатлонской области – переменная облачность, без осадков, местами туман и до 8-13 тепла, в ГБАО – переменная облачность, преимущественно без осадков.

В районах республиканского подчинения местами осадки (дождь, снег).

А вот таким туман был сегодня утром тв Душанбе.

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