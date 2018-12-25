Жители джамоата Пулотон города Канибадам - Бурхон Исхоков и Наим Холматов областным судом Согда приговорены к 24 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Они были признаны виновными в жестоком убийстве несовершеннолетней девочки, краже и преднамеренной порче имущества, сообщили «АП» в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана.

Это преступление они совершили в 2007 году.

Тогда Исхоков и Холматов договорились совершить кражу денег (500-700 тыс. российских рублей), принадлежащих их общему знакомому Аскару Рахматову.

21 декабря 2007 года семья Рахматовых уехала на поминки дедушки, дом которого находился в другом джамоате. Преступники, предварительно купив на местной автозаправке полтора литра бензина, решили ограбить дом в их отсутствие. Уверенные, что в доме никого нет, проникли туда и начали искать деньги. В это время в помещение вошла дочь Аскара Рахматова, несовершеннолетняя Р.Рахматова.

Поняв, что девочка узнала их, Исхоков и Холматов решили убить ее. Исхоков начал душить Рахматову, а Холматов нанес ей несколько ударов по голове палкой. После того, как девушка перестала дышать, преступники облили комнату бензином, подожгли и скрылись с места преступления.

Сразу после совершения преступления оба уехали в Россию. Правоохранительные органы Таджикистана через несколько дней выяснили картину совершения преступления и установили личность преступников. Они были объявлены в международный розыск.

Весной уходящего года по запросу Таджикистана их задержали на территории России и экстрадировали в республику.

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