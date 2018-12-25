В ташкентском парке отдыха и парке развлечений «Анхор-Локомотив» в субботу, 22 декабря, запущено 72-метровое колесо обозрения «Звезда Анхора», сообщает ИА "Фергана". Оно стало самым большим в Узбекистане и вообще в странах Центральной Азии.

Полный оборот колеса совершается за 12 минут. Суммарное количество кабинок – 48, каждая рассчитана на 4-6 человек. Проехаться один круг в обычной кабинке стоит 12 000 сумов ($1,5), в VIP-кабинке — 20 000 сумов ($2,4). Аттракцион будет работать с 11:00 до 23:00.

В кабинках работает система кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить комфорт летом, однако система обогрева зимой не предусмотрена, поскольку устроители аттракциона заявили, что запотевшие окна будут мешать любоваться панорамой.

Открытие сопровождалось концертом узбекских эстрадных исполнителей.

До сих пор самым высоким в регионе считался 65-метровый аттракцион в Астане возле гостиничного комплекса Думан, рядом с торговым центром Keruencity, заработавший в июле 2017 года, а до этого — колесо обозрения HappyEye в Алма-Ате (Казахстан) высотой 60 метров с 208 посадочными местами, открывшееся в ноябре 2016 года.

Высота колеса обозрения в столице Туркмении Ашхабаде, признанного в 2012 году «самым высоким в мире колесом обозрения закрытого типа», составляет 47,6 метра.

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