В рамках подготовки к чемпионату мира-2019 в Перу юношеская сборная Таджикистана (U-17) по футболу примет участие в 15-м международном юношеском турнире «Кубок развития-2019», который пройдет с 20 по 28 января в Минске.
В турнире примут участие 12 юношеских сборных до 17 лет. Помимо таджикистанских ребят за победу в «Кубке развития-2019» будут бороться Беларусь, Бельгия, Болгария, Грузия, Израиль, Исландия, Литва, Молдова, Словакия, Украина и Финляндия.
Шесть команд-участниц - Беларусь, Бельгия, Словакия, Израиль, Исландия и Украина, осенью пробились в элитный раунд чемпионата Европы (U-17) сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
По итогам жеребьевки турнира юношеская сборная Таджикистана (U-17) оказалась в группе «А», где сыграет со сверстниками из Беларуси, Бельгии и Финляндии. В группу «В» вошли сборные Исландии, Израиля, Молдовы и Грузии. Группу «С» составили команды Украины, Словакии, Болгарии и Литвы.
Между тем, по информации пресс-центра ФФТ, олимпийская сборная Таджикистана (U-23) под руководством 53-летнего узбекского специалиста Усмона Тошева сыграет на турнире «Четырех наций», который пройдет с 15 по 23 январе в Дохе.
В турнире «Четырех наций» в Дохе примут участие олимпийские сборные Таджикистана, Катара, Ирана и Кувейта. Свой стартовый матч на турнире наши футболисты проведут 15 января против сверстников из Ирана. Во втором туре 18 января сборная Таджикистана сыграет с Катаром. А в заключительном туре 21 января наша сборная встретится с командой Кувейта.
Все матчи турнира «Четырех наций» пройдут на полях Академии «Aspire» в Дохе.
Участие в международном турнире в Катаре станет одним из этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана (U-23) к отборочному циклу чемпионата Азии-2020. В отборочном турнире азиатского первенства, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
По итогам отборочного турнира победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.
В случае если хозяин молодежного чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.
Три лучшие команды молодежного чемпионата Азии-2020 получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Пас аз се моҳ. Нигоҳи коршиносон ба вазъи Бадахшон
Ӯзбекистон транзити борро тариқи қаламраваш барои Тоҷикистон сабуктар кард
Вазири мудофиаи ИМА Ҷеймс Мэттис ба истеъфо рафт
Содироти 40%-и сементи истеҳсолшуда дар Тоҷикистон ба ҳамсоякишварҳо
Tcell Тоҷикистонро ба муҳити рақамӣ (диҷитол) ворид месозад
Наҷотдиҳандагони КҲФ мошини “Волга”-ро аз дарё берун оварданд
Манбаъ: маҳбусони зиндони Хуҷанд алайҳи нозирон ҷиҳод эълон карданд
Таҳияи қонун доир ба пешгирии бархӯрди манфиатҳо барои мансабдорони давлатӣ
Ваъдаи таҳкими имконоти пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон
Собиқ мансабдори “Амонатбонк” бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ҳудуди 1 млн. сомониро азхуд кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста