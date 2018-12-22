Считается, что Новый год нужно встречать в новой одежде, если, конечно хочешь, чтобы грядущий год благоволил тебе. Так вот, мы заглянули в святая святых наших дизайнеров – их мастерские, чтобы узнать, какие образы они приготовили к новогодним торжествам.
Что нам подложила свинья?
Прежде всего, определимся, что мы знаем о символе грядущего года - Желтой Земляной Свинье. Дизайнеры во всем мире сошлись на том, что главным цветом праздничной вечеринки станет желтый, розовый, оранжевый, а также их оттенки. В тренде темно-розовый, кофейный, зеленый, лимонный, коричневый, золотистый, любые пастельные и мятные тона.
Модные стилисты особо обращают внимание на трендовый оттенок желтого «пряная горчица». Это великолепный, насыщенный и экзотичный цвет, добавляющий яркому новогоднему образу шик и харизму. Также отличной альтернативой желтому станет золотой, который сделает женщину звездой новогодней вечеринки. Можно остановить свой выбор на красном, синем, фиолетовом или оранжевом. Всегда в тренде нюдовые оттенки, а также классическая ахроматика: белый, серый и черный.
Горячий тренд 2019 года – пышные элементы в одежде. Это не только юбка, но и рукав. Пышные фонарики или рукава с объемными воланами смотрятся празднично и нарядно. Актуальны асимметричные модели платьев и блуз, в которых пышный декор украшает только одно плечо, другое же остается открытым. При этом нужно помнить о том, что чем пышнее рукав, тем спокойнее и легче должен быть низ изделия. В противном случае наряд будет выглядеть аляповатым и тяжеловесным.
А теперь посмотрим, что приготовили для нас таджикские модельеры.
Нафиса Имранова:
- ЮНЕСКО в этом году признал чакан нематериальным наследием таджиков и поскольку мой бренд вдохновляется таджикской историей и культурой, это вдохновило меня встретить новый год в стиле чакан. Созданная коллекция состоит из платьев с традиционной национальной вышивкой в европеизированной подаче. Некоторые модели декорированы натуральными перьями.
Почему я предложила свободный фасон платьев трапецией? Да потому, что в эту ночь молодые, активные и энергичные девушки не будут сидеть на месте. Ведь за несколько часов нужно навестить и поздравить родителей, родных, друзей. Бальное платье в этом случае не пойдет, а созданные мной наряды очень удобны, но в то же самое время смотрятся органично и нарядно.
Но аксессуары и обувь нужно подбирать тщательно, чтобы не сместить акценты с узора на платье. Лучше остановить свой выбор на классических лодочках и нежных, небольших сережках.
Мавлюда Хамраева (Бренд M.stile):
- Я предлагаю встретить Новый год-2019 в платье универсального фасона с использованием фольклорного мотива и европейского кроя в стиле греческих платьев. Платье выполнено из натурального шелка и французского крепа с ассиметричной складкой в глубоком синем цвете. На нем вышит горизонтальный орнамент контрастного белого цвета, символизирующий хлопоковую ветку. В этом платье вы будете выглядеть очень экстравагантно, утонченно и уместно на любом торжестве.
Мино Комрони (Бренд Minokomroni):
- Лимитированная новогодняя коллекция была создана в коллаборации с концептуальным магазином. Мы вдохновились волшебной предновогодней атмосферой нашего города и решили создать образ стильной и успешной, идущей в ногу со временем девушки. В коллекции преобладают нейтральные цвета - бежевый, коричневый и цвет розового золота, выполненные из таких тканей, как твид, травка и пайетки.
На этой фотографии представлены три модели из новой коллекции. Это юбка и платья из ткани травка. Юбку можно сочетать с базовым верхом или классической белой рубашкой для повседневного, но интересного образа. Ну а платье за счёт своей минималистичности станет надежным спутником любой девушки как в новогоднюю ночь, так и для других вечерних мероприятий.
Сабина Хамраева (Pari Collection):
Команда Pari Collection предлагает несколько разных образов для встречи Нового года 2019.
Классика жанра – вечернее платье черного цвета. Этот образ богат уже тем, что для его создания мы использовали бархат в комбинации с фатином, который обшит пайетками и жемчугом. Такая модель платья подойдёт к любому типу фигуры, а чёрный цвет придаст образу аристократичности и элегантности. В этом платье можно пойти на новогодний Гала-ужин в хороший ресторан.
Если же вы хотите выглядеть стильно, празднично, но в то же самое время строго, мы предлагаем остановить свой выбор на костюме. Да, Новый год тоже можно встречать в костюме, и вы не будете выглядеть офисным планктоном. Например, если выберете костюм зеленого цвета. В таком наряде вы точно будете в центре внимания. Основной акцент сделан на юбке, вышитой золотой швейной нитью, которая отлично сочетается с шелковой блузой. Этот вариант будет хорошо смотреться не только на новогодних корпоративах, но и после него!
Ниссо Каюмова:
- Созданный новогодний образ - сочетание образа благородных дам эпохи Анны Карениной и Великолепного века Хюррем султан. Каждой женщине всегда хочется почувствовать себя королевой , дамой из высшего общества. Надев такое платье, женщина должна будет не только подобрать весь образ к нему - прическа, макияж, обувь, украшения и аксессуары, но и вести себя соответствующим образом: идти величественной походка с чуть поднятой головой, быть скромной в разговоре и иметь хорошие манеры.
Сочетание цветов в платье также говорит о многом. Черный и бордо это благородные цвета, которые подойдут молодым девушкам и женщинам бальзаковского возраста. Спущенный ворот показывает самые красивые части тела девушки - плечи, шея, подчеркнутая талия и приоткрытые ноги подойдут как девушкам невысокого роста, что визуально увеличивит рост, так и подчеркнут статность обладательниц высокого роста. Кружева и выдержанный рисунок бисера придают праздничный вид и добавляют нежности в наряд.
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