Какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Мы решили узнать, сколько в столице будет стоить приглашение дедушки с внучкой на новогоднее торжество.
Во-первых, следует учитывать, что чем раньше вы сделаете заказ, тем больше шансов, что ваши гости и детишки не останутся без сказочных персонажей на праздник. Также нужно учитывать, что во многих компаниях при заказе Деда Мороза и его внучки существует несколько тарифов. Так, выезд персонажей на праздник до 28 декабря стоит на порядок дешевле, чем в канун Нового года. А за вечерний выезд 31 декабря оплата взымается по двойному тарифу.
Так, в среднем, вызов одного героя на праздник обойдется жителям столицы от 400 сомони до 500 сомони за 30-40 мин. Если же вы заказываете не только Деда Мороза и Снегурочку, но и других сказочных персонажей, то прейскурант варьируется до 1600 сомони. Мы предоставим вам контакты частных лиц и компаний и их тарифы, но вы можете сами договорится, возможно, за более низкую цену.
1. Умед Бобомуродов. Тел.: 905 55 44 11.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки - 400 сомони.
+ по 200 сомони за другие персонажи (клоун, лиса, медведь, Баба Яга).
2. Зухра Ходжаевна. Тел.: 91 924 40 32. (2 сценария).
Дед Мороз, Снегурочка + Кощей, Баба Яга, Буратино и музыкант с аккордеоном -1600 сомони.
Дед Мороз, Снегурочка, Белладонна с Фунтиком - 1.200 сомони.
3. Компания "Праздник". Тел.: 918 30 33 67.
Услуги Деда Мороза и Снегурочки на дому (30-40 мин) - 500 сомони.
Выезд в ресторан - 600 сомони.
4. Шерзод Нозимов. Тел.: 907 76 58 85.
Услуги Деда Мороза и Снегурочки. До 29-го декабря (включительно) 30 минут – 500 сомони, 1 час – 700 сомони. 30-31 декабря 30 минут – 700 сомони, 1 час – 1000 сомони.
5. Дед Мороз и Снегурочка на дом. Тел.: 907 43 55 22.
30 минут – 100 сомони (игры, хороводы, флешмобы).
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