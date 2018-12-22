В канун Нового года в Душанбе в отеле Hilton пройдет благотворительный концерт. Впервые все вырученные от продажи билетов средства пойдут в пользу приюта для животных «За жизнь». Этот приют открыли простые душанбинцы, которые неравнодушны к судьбах младших братьев.
Концерт состоится 30 декабря в 17:00. На нем вступит известное трио американских музыкантов The bijou: пианистка Дженифер Химстра, гобоист Кортни Миллер и фаготист Бенджамин Каэльо.
Стоимость билета 250 сомони. Приобрести билеты можно в самой гостинице, либо заказать по телефону +992 48 7030050.
Организаторами мероприятия выступают американское объединение музыкантов Pitch pipe foundation, отель Hilton Dushanbe и шоколадная фабрика Ferrero Rocher.
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