Пару дней назад в столице выпал первый снег. Мы четко понимали, что это, возможно, единственный шанс снять главную ёлку страны на фоне такой красоты. И поэтому побежали на главную площадь, чтобы снять почти новогоднюю историю.
Сами понимаете, снег в Душанбе – редкое явление. Тем более, метеорологи предсказывают плюсовую погоду аж до нового 2019 года.
Так вот, мы оказались правы - на следующий день выглянуло солнышко, и следа не осталось от тех нежно парящих снежинок. Но мы сильно ошиблись в другом, думая, что такую красоту можно снять на одном дыхании - съемки длились ровно 4 часа! Окоченело все!
Что получилось в итоге, посмотрите сами.
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