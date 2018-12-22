Над декорациями новогодней ёлки, которую установили в столичном районе Сино, работали профессиональные дизайнеры; её украшали несколько дней с утра до вечера, всего у мастеров ушло 10 тысяч метров световой гирлянды, 6 тысяч игрушек, а также 8 тысяч искусственных ветвей.

В столичном районе Сино, в местечке «Профсоюз» у главной дороги установили 18-метровую дизайнерскую ёлку. Теперь каждый вечер здесь собираются сотни душанбинцев, которые приходят к ёлке, чтобы зарядиться позитивным предпраздничным настроем, сделать отличные селфи на фоне ёлки или пообщаться с Дедом Морозом. Он здесь тоже есть. Но, конечно, больше всего зимней красавице рады дети: они шумят, играют, бегают вокруг неё, и их настроение передается родителям, дедушкам и бабушкам, потому что сюда приходят целыми семьями.

По словам жителей города, почти каждый вечер рядом с ёлкой словно проходят новогодние карнавалы, все приходят нарядные - особенно дети - в масках сказочных персонажей, иногда здесь запускают салюты и фейерверки, а молодежь «отвечает» за зажигательную музыку из смартфонов.

- Приятно видеть радостные и счастливые лица наших детей и вообще всех людей, которые приходят сюда в поисках новогоднего настроения, - говорит жительница улицы Сино Санавбар Каюмова, которая пришла сюда со своей маленькой внучкой.

Папа Дильшод Рахматов фотографирует на фоне ёлки свою годовалую дочку Мадину.

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- Счастливы дети – счастливы родители, - говорит он.

На данный момент дизайнеры работают над установкой других новогодних символов: огромных подарков и шаров, которых будут оснащены и светомузыкой, так что в окончательном виде эта площадка будет еще красивее.

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Кстати, ёлку охраняет милиция, так что о безопасности здесь тоже позаботились.