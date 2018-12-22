Генеральная Ассамблея ООН на 73-й сессии единогласно приняла проект резолюции «Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы». Она была представлена Таджикистаном при соавторстве 190 государств-членов ООН.
В ней отмечено решающее значение водных ресурсов для устойчивого развития и ликвидации нищеты и голода, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.
В Резолюции отмечено, что изменение климата является одним из факторов, способствующих усугублению нехватки воды во всем мире В связи с этим есть необходимость выработки стратегий адаптации к изменению климата для решения проблем, связанных с водными ресурсами.
В документе также принято решение о проведении с 22 по 24 марта 2023 года в Нью-Йорке Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы.
В рамках этого мероприятия планируется уделить особое внимание устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей, укреплению сотрудничества и партнерства на всех уровнях.
Также документом председателю Генассамблеи ООН предлагается в поддержку Десятилетия провести в марте 2021 года заседание высокого уровня для содействия осуществлению целей и задач в области водных ресурсов. Также подчеркивается необходимость проведения региональных и глобальных подготовительных совещаний.
Резолюция наделяет Генерального секретаря ООН мандатом по координации подготовительного процесса с привлечением соответствующих организаций системы ООН и призывает правительства, межправительственные и неправительственные организации, финансовые учреждения, частный сектор и доноров к содействию в подготовке Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международного десятилетия действий.
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