В Душанбе состоялась церемония награждения первой Премии «Лучший защитник прав мигрантов», приуроченная к Международному Дню мигранта, который отмечается 18 декабря.

В номинации «Мигрант года» победителем стал непримиримый борец за справедливость и законные права мигрантов Каримджон Еров, известный в кругах мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в Москве и Московской области.

Он борется с произволом в рядах правоохранительных органов, недобросовестных работодателей по отношению к трудовым мигрантам. И делает это абсолютно бесплатно.

Также он является администратором группы «Мы, Таджики» в социальной сети Facebook, где активно реагирует на любые вопросы, призывы о помощи или запросы о консультациях в вопросах миграции.

Каримджон – сторонник законного нахождения мигрантов в России, но при этом он осуждает предвзятое, нетерпимое отношение к мигрантам со стороны властей и нарушителей закона.

Коллеги Каримджона отзываются о нем как о храбром, грамотном, волевом активисте с большим опытом работы и полезными связями в Москве. Журналисты, юристы, блогеры, трудовые мигранты поддерживают его, а он – своих соотечественников.

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Премия «Лучший защитник прав мигрантов» помимо номинации «Лучший мигрант года» предусматривала еще несколько номинаций. Победителей определяло беспристрастное жюри, которое возглавил председатель конкурсной комиссии - начальник управления гарантий социальных, экономических и культурных прав Уполномоченного по правам человека Таджикистана Муқимджон Ашуров.

В номинации «Лучший материал СМИ о трудовой миграции» комиссия выбрала двух победителей - Екатерину Иващенко с публикацией «К пуговицам претензии есть? Как российские чиновники на вопросы мигрантов отвечали» и Ирину Умарову со статьей «Семья стойких». В миграцию ради будущего детей».

В номинации «Лучший представитель НПО по защите или продвижению прав мигрантов» также были выбраны две кандидатуры: Валентина Чупик из правозащитной организации «Тонг Жахони» (Москва) и Андрей Якимов из благотворительного фонда «ПСП Фонд» (Санкт–Петербург).

В номинации «Лучший опыт в регулировании трудовой миграции» среди государственных служащих премия была присуждена заместителю министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нурулло Махмадуллозода.

В номинации «Лучшая инициатива или проект, направленный на социальную и экономическую реинтеграцию возвратившихся трудовых мигрантов» победила «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» за проект «Социально экономическая реинтеграция возвратившихся трудовых мигрантов».

Каждый победитель конкурса получил диплом и денежный приз в размере 2000 сомони.

Премия «Лучший защитник прав мигрантов» направлена на признание заслуг самих трудовых мигрантов, журналистов, представителей НПО и государственных служащих перед обществом по вопросам защиты и продвижения прав мигрантов. Также, для привлечения внимания общественности и лиц, принимающих решение к правовым проблемам таджикских трудовых мигрантов.

Организаторами конкурса выступили ОО «Центр по правам человека», Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане, Миссии Агентства ООН по миграции в Таджикистане, Программа развития ООН (ПРООН) в Таджикистане.

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