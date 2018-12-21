В Душанбе состоялась церемония награждения первой Премии «Лучший защитник прав мигрантов», приуроченная к Международному Дню мигранта, который отмечается 18 декабря.
В номинации «Мигрант года» победителем стал непримиримый борец за справедливость и законные права мигрантов Каримджон Еров, известный в кругах мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в Москве и Московской области.
Он борется с произволом в рядах правоохранительных органов, недобросовестных работодателей по отношению к трудовым мигрантам. И делает это абсолютно бесплатно.
Также он является администратором группы «Мы, Таджики» в социальной сети Facebook, где активно реагирует на любые вопросы, призывы о помощи или запросы о консультациях в вопросах миграции.
Каримджон – сторонник законного нахождения мигрантов в России, но при этом он осуждает предвзятое, нетерпимое отношение к мигрантам со стороны властей и нарушителей закона.
Коллеги Каримджона отзываются о нем как о храбром, грамотном, волевом активисте с большим опытом работы и полезными связями в Москве. Журналисты, юристы, блогеры, трудовые мигранты поддерживают его, а он – своих соотечественников.
Премия «Лучший защитник прав мигрантов» помимо номинации «Лучший мигрант года» предусматривала еще несколько номинаций. Победителей определяло беспристрастное жюри, которое возглавил председатель конкурсной комиссии - начальник управления гарантий социальных, экономических и культурных прав Уполномоченного по правам человека Таджикистана Муқимджон Ашуров.
В номинации «Лучший материал СМИ о трудовой миграции» комиссия выбрала двух победителей - Екатерину Иващенко с публикацией «К пуговицам претензии есть? Как российские чиновники на вопросы мигрантов отвечали» и Ирину Умарову со статьей «Семья стойких». В миграцию ради будущего детей».
В номинации «Лучший представитель НПО по защите или продвижению прав мигрантов» также были выбраны две кандидатуры: Валентина Чупик из правозащитной организации «Тонг Жахони» (Москва) и Андрей Якимов из благотворительного фонда «ПСП Фонд» (Санкт–Петербург).
В номинации «Лучший опыт в регулировании трудовой миграции» среди государственных служащих премия была присуждена заместителю министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Нурулло Махмадуллозода.
В номинации «Лучшая инициатива или проект, направленный на социальную и экономическую реинтеграцию возвратившихся трудовых мигрантов» победила «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ» за проект «Социально экономическая реинтеграция возвратившихся трудовых мигрантов».
Каждый победитель конкурса получил диплом и денежный приз в размере 2000 сомони.
Премия «Лучший защитник прав мигрантов» направлена на признание заслуг самих трудовых мигрантов, журналистов, представителей НПО и государственных служащих перед обществом по вопросам защиты и продвижения прав мигрантов. Также, для привлечения внимания общественности и лиц, принимающих решение к правовым проблемам таджикских трудовых мигрантов.
Организаторами конкурса выступили ОО «Центр по правам человека», Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане, Миссии Агентства ООН по миграции в Таджикистане, Программа развития ООН (ПРООН) в Таджикистане.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Ӯзбекистон транзити борро тариқи қаламраваш барои Тоҷикистон сабуктар кард
Вазири мудофиаи ИМА Ҷеймс Мэттис ба истеъфо рафт
Содироти 40%-и сементи истеҳсолшуда дар Тоҷикистон ба ҳамсоякишварҳо
Tcell Тоҷикистонро ба муҳити рақамӣ (диҷитол) ворид месозад
Наҷотдиҳандагони КҲФ мошини “Волга”-ро аз дарё берун оварданд
Манбаъ: маҳбусони зиндони Хуҷанд алайҳи нозирон ҷиҳод эълон карданд
Таҳияи қонун доир ба пешгирии бархӯрди манфиатҳо барои мансабдорони давлатӣ
Ваъдаи таҳкими имконоти пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон
Собиқ мансабдори “Амонатбонк” бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ҳудуди 1 млн. сомониро азхуд кард
Зинаи 124-уми Тоҷикистон дар рейтинги пешбурди тиҷорати Forbes
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста