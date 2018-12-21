Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев полагает, что для ускорения развития страны и повышения его инвестиционной привлекательности нужно давать больше свободы представителям бизнеса. Президент Таджикистана считает также, но госструктуры этого, видимо, не понимают…
«Предпринимателя трогать нельзя – это запрещено! Предприниматель нас кормит», - заявил на прошлой неделе президент Узбекистана. Он отметил, что высокий уровень государственного присутствия в экономике, бюрократия, наличие проблем в налоговой и таможенной сферах, банковской системе препятствуют росту внутренних инвестиций и более широкому привлечению иностранного капитала.
«Долгие годы высокие налоги создавали условия для роста доли «теневого сектора» в экономике», - цитируют Мирзиёева узбекские СМИ.
Он подчеркнул, что отменены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.
«Могли ли вы год назад представить, что теперь не будет плановых проверок? Кому-то всегда нужны были плановые проверки. Были обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд, целевые дорожные и образовательный фонды. Почему предприниматель должен их поднимать? Государство должно этим заниматься», - сказал Мирзиёев.
Он отметил, что со следующего года предприниматели освобождаются от уплаты налога на прибыль и единого налогового платежа при экспорте продукции, работ и услуг.
«Если мы не будем поддерживать экспорт, то мы не будем конкурентоспособными. Все стараются найти рынок. Если мы поддержим экспорт нашего современного предпринимателя, то через три-четыре-пять лет мы займем рынок», - добавил он.
А что у нас?
Правительство Таджикистана тоже оказывает всяческую поддержку предпринимателям, однако представители частного сектора переживают явно не лучшие времена.
Президент страны Эмомали Рахмон в последнем своем обращении к парламенту сказал, что, несмотря на положительные тенденции в развитии предпринимательства в стране, наблюдается ряд факторов, которые препятствуют развитию бизнеса. «В итоге предприниматели продолжают нести непомерное налоговое бремя и подвергаются бесконечным проверкам со стороны различных государственных структур», - отметил он.
По инициативе президента в начале этого года был объявлен мораторий на проверки субъектов производства. Также были внесены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают предоставление более 30 налоговых преференций и льгот предпринимателям.
Несмотря на это только за первую половину нынешнего года в стране закрылось 107 промышленных предприятий.
Свою деятельность за полгода прекратили 588 юридических лиц (компаний), и более 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Предприниматели, которым пришлось закрыть свое дело, в неудачах во многом винят существующую систему налогообложения и проверок.
Нужно менять отношение к бизнесу
Специалисты считают, что численность предпринимателей с существующим в Таджикистане отношением к частному сектору может сокрыться еще больше.
«Тем более, если в соседних странах созданы благоприятные условия для ведения бизнеса», - говорит экономист Сайид Одинаев.
По его словам, многие наше сограждане сворачивают дело здесь и переносят свой капитал в соседние республики. «Есть даже люди, которые перенесли свой бизнес из Таджикистана в Афганистан. А все потому, что соседи уже поняли, что предприниматель – это двигатель экономики, а не дойная корова», - говорит экономист.
Он отметил, что примерно 70% ВВП Таджикистана (ВВП) образуется за счет частного сектора, и власти должны понимать, что от отношения к предпринимателям зависит судьба нашей экономики в целом. «Чем адекватнее будет отношение к бизнесу, тем процветающей будет наша экономика и наоборот. Пока что, к сожалению, у нас все происходит наоборот», - заключил специалист.
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