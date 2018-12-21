Вице-президент Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов призывает родителей привести детей в секции шахмат. И объясняет – почему это важно.
Шахматы учат детей логически мыслить и рассуждать. Тренер рассказывает детям правила игры в шахматы, дети усваивают их. А во время практической игры каждому из них приходится принимать свое собственное решение, руководствуясь правилами игры, а именно: какой ход нужно сделать в создавшейся позиции? Во время поиска необходимого хода, руководствуясь правилами игры, ребенок находит два и даже три возможных хода. Затем он начинает логически рассуждать и сопоставлять: какой из этих ходов является лучшим?
Может не сразу ребенку удается сделать правильный логический выбор, но он стремится к этому и это уже здорово, ребенок самостоятельно анализирует, думает, рассуждает. Определив, какой же ход, по его мнению, является лучшим, ребенок принимает решение и делает его. Опять же самостоятельно.
С каждым занятием ребенок начинает понимать, что он что-то может делать самостоятельно. И чем дальше, тем увереннее. И вот так постепенно утверждается самостоятельность, ребенок раскрывается и зреет как личность.
Подобные правила применимы и в жизни: прежде чем сделать шаг, обдумай его так же, как и ход в шахматной партии, чтобы он не оказался ошибочным. Не зря же в народе о шахматистах говорят: “Шахматисты редко ошибаются, так как они умеют считать на несколько ходов вперед”.
Практический анализ ученых доказал, что из числа людей, умеющих играть в шахматы, как правило, вырастают многие выдающиеся специалисты, ученые и руководители большого государственного масштаба.
Пользу от занятий шахматами, отмечают и педагоги. Как говорит учитель математики одной из столичных школ Шамсиддин Тоштемиров, эта игра дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память.
«Как показывает практика, - говорит педагог с более чем 30-летним стажем. - У детей, играющих в шахматы, повышается успеваемость по всем предметам».
Он поддерживает решение Минобразования и науки ввести шахматы в обязательную школьную программу.
«В России, США и других странах, осознав значение шахмат в комплексном воспитании детей, предусмотрено преподавание шахмат как предмета учебного плана», – говорит он.
Тоштемиров опубликовал в прессе несколько материалов, посвящённых методике преподавания шахмат в школах Таджикистана. В том числе, педагог выразил свою точку зрения на учебник и программу по шахматам. Он предлагает начать занятия ребенка с 5-летнего возраста.
Все знаменитые шахматисты, в том числе и Таджикистана, начинали играть с малых лет. В обучении ребенка шахматам первичную роль играют родители, затем общеобразовательные и специализированные школы.
Уроки шахмат
В начале 2018 года на пресс-конференции Министр образования и науки Нуриддин Саид сообщил, что с нового учебного года в общеобразовательных школах Таджикистана введут уроки шахмат. "Мы уже подготовили программу обучению шахматам в общеобразовательных школах. Уже вышла из печати первая партия учебников на таджикском языке «Асосхои шатрандж», где изложены основные правила и комбинации игры в шахматы. Введение данного предмета, думаем, даст положительный результат в деле получения всестороннего образования наших детей, формированию их мышления, развитию интеллектуальных способностей", - отметил Саид.
По словам министра, уроки шахмат будут введены в учебные программы в рамках уроков физкультуры и труда.
О необходимости введения уроков шахмат в школах в августе 2017 года говорил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Выступая по случаю Дня знаний, он заявил: «Министерство образования и науки Таджикистана на всех ступенях обучения, особенно в классах с преподаванием точных и естественных наук, должно внедрить уроки по шахматам. В связи с этим, необходимо внести дополнения в учебные программы и учебники».
В республике шахматные кружки действуют в основном в Душанбе и Худжанде.
Где можно обучаться шахматам?
Вот некоторые адреса и телефоны шахматных секций и тренеров в Таджикистане:
В Душанбе:
"Детская Академия", Торговый центр "Мардон", тренер Негмат Зияев, тел: 934 64 09 05.
"Душанбе-Плаза", 1-й этаж, тренер Мутриба Хотами, тел: 915 13 17 37.
Центр детей и подростков района Фирдавси, ориентир "Хундай-сервис", тренер Каримова Сарвиноз, тел: 939 11 94 99.
"Шахматный клуб Хуршеда Ватанова", ул. Возех - 91, тренер Джонибек Сафаров, тел: 917 66 75 87.
Образовательный центр "Зехн", ул. Истаравшан - 12, тренер Илхом Юнусов, тел: 2 21 90 55.
Таджикское общество слепых, 112 микрорайон, тренер Сухроб Хамдамов, тел: 931 51 66 55.
В Согдийской области:
Частный тренер Шухрат Саидов (Джаббаррасуловский район), тел: 927 75 94 51.
В ГБАО:
Частный тренер Хишол Хишолов (Поршнев, Хорог), тел: 935 10 19 56.
В РРП:
Частный тренер Хикматулло Неъматов (Шахринав), тел: 907 88 55 32.
В Хатлонской области:
Частный тренер Шерафкан Раджабов (Куляб), тел: 915 17 77 18.
Частный тренер Аъзам Юнусов (Бохтар), тел: 917 45 92 41.
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