Впервые за последние 25 лет Таджикистан с пресс-туром посетила группа узбекских журналистов. Организовала мероприятие Независимая школа журналистики «Таджикистан – XXI век».
Гости за неделю пребывания в Таджикистане успели посетить многочисленные ключевые объекты экономики и туризма, но больше всего их впечатлил известный всем узбекистанцам Таджикский алюминиевый завод, а также горнолыжный комплекс Сафед Дара.
Какие именно стереотипы были в итоге разрушены, расскажет наш очередной сюжет.
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