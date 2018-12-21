С 15 октября 2018 года в стране были увеличены тарифы на питьевую воду и водоотведение для городского населения. Известный таджикский инженер Камолиддин Сироджиддинов объясняет, как экономя воду, вы сбережёте не только свои деньги, но и поможете тем, у кого этой воды не хватает.

Так, ныне горожанам, имеющим в своей квартире/жилом доме водосчётчик, услуги по подаче питьевой воды приходиться оплачивать по 1,73 сомони за один кубометр (1000 литров) использованной на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды воды. Собственно же новый тариф без учета НДС составляет 0,49 сомони/куб.м. С учетом стандартной ставки НДС (18%) – 0,578 сомони/куб.м.

Далее, предписано объем использованной воды умножить на тариф и результат повторно умножить на коэффициент – 3 (три).

Что это за коэффициент, что за показатель и что он отражает? Об этом, к сожалению, в тексте постановления не сказано.

Таким образом, цена централизованно подаваемой в квартиры (с водомерами) питьевой воды, источника жизни, одномоментно возросла в 3,7 раза или на 370% (до 15 октября было 0,46 сомони за 1 м3).

Аналогично по водоотведению (канализации). Новый тариф на централизованный отвод сточных вод без учета НДС составляет 0,17 сомони/куб.м. С учетом НДС – 0,2 сомони. С коэффициентом 3 (три) – 0,6 сомони за кубометр отведенной бытовой сточной воды.

Итого, городские жители, чье жильё независимо от его благоустройства и количества жителей оборудовано водосчетчиком и подсоединено к централизованной системе водоснабжения и водоотведения отныне должны платить всего 2 сомони 33 дирам за кубометр использованной питьевой воды и соответственно отведенного стока.

Это независимо от того, кубометр воды использовано за один день или за десять. В результате резкого тарифного скачка, абсолютное увеличение платежа составит примерно 9,2 сомони на человека в месяц. А это запредельное значение роста платежа за воду. Не следует забывать, что рост тарифов не должен превышать инфляцию.

Иначе обстоит дело с жильем, не оборудованным водосчетчиком, но подсоединённым к системе водоснабжения и канализации. В этом случае услуги по подаче воды оплачиваются тарифом 0,58 сомони за кубометр без умножения на коэффициент 3. Объем израсходованной воды вычисляется по нормам водопотребления исходя из степени благоустройства жилья и количества жителей. За канализацию (отвод сточных вод) – 0,2 сом/куб.м. Объем отвода то, же, что и объем водопотребления. Итого: 0,78 сомони/куб.м.

В городе очень много жилых домов индивидуальной застройки с водопроводом, но без канализации, с водосчетчиком и без нее. В таком случае оплата производится только за питьевую воду. Если установлен счетчик воды, применяется первое правило (1,73 сомони/куб.м), если её нет, то-второе (0,58 сомони/куб.м умноженное на нормативные затраты воды на одного человека в зависимости от благоустройства жилья далее умноженное на количество жителей).

Экономить не получается, но нужно

Проблема водоснабжения переросла в проблему экономическую. В связи с повышением тарифов, интерес к экономии питьевой воды возрос, и, прежде всего, с точки зрения возможности меньше платить.

Для достижения этой цели методы и средства экономии воды разнообразны:

Прежде всего, нужно активно продолжить установку индивидуальных водосчётчиков в каждой квартире, в домохозяйстве.

Важно обратить внимание на проблему утечек. Утечки только в жилищном фонде в среднем по городу Душанбе оцениваются в размере более 20% суммарного отпуска воды населению столицы. Таким образом, более 20% питьевой воды в городе уходит без применения прямо в канализацию. Это весьма высокий уровень.

Еще один момент - нерациональное использование воды. Полностью устранить это явление в жилых зданиях невозможно, но его можно значительно снизить до уровня, при котором население не испытывает затруднений в пользовании водой.

Режим водопотребления в жилых домах самым непосредственным образом связан с ритмом жизни населения, чередованием праздничных, выходных и рабочих дней, сменой дня и ночи и т.п.

Примерами расточительного использования воды в быту могут служить весьма распространенные случаи её применения для охлаждения продуктов питания, постоянного протока воды через краны и смесители в периоды приготовления пищи, мытья посуды, стирки белья, купания и других хозяйственно-бытовых процедур.

Кроме того, потери воды связаны с увеличением полезного водопотребления (нерационального использования), которое обусловливается, с одной стороны, традициями и сложившимся укладом жизни, а с другой являются следствием технических причин.

В действующих системах подачи и распределения воды, как показывают данные наблюдений, при перебоях в водоснабжении нерациональное использование питьевой воды в жилищном фонде обычно резко возрастает. Это обусловлено тем, что население запасает излишне большие количества воды впрок, а использует её при перерывах в подаче воды далеко не полностью. При возобновлении подачи оставшаяся неиспользованной вода выливается в сток, и население вновь запасается ею в тех же количествах. В связи с этим спрос на воду бесконтрольно растет, бесполезная трата воды увеличивается, что приводит к перебоям в водоснабжении даже в тех городах, где мощность системы водоснабжения достаточна для полного обеспечения водой всех потребителей. Таким образом, в городах, где системы водоснабжения работают с перебоями, т.е. там, где следовало бы особенно рачительно использовать воду, как это ни парадоксально, потери питьевой воды оказываются особенно большими.

С точки зрения государственных интересов, экономия воды в быту позволяет расширять сферу обслуживания населения, то есть передать сэкономленную воду ранее не обеспеченным ею потребителям.

Достигаемый эффект сокращения потребления воды экономически проявляется у потребителя и выражается в уменьшении последним расходов на оплату услуг. Так, если семья устранением утечек воды и сокращением уровня нерационального использования воды добьется снижения её на 20%, то экономия составит 5,4 кубометров воды в месяц или 12,6 сомони. При этом относительная оплата за воду также снижается на 20% в месяц.

Экономию воды трудно продемонстрировать, но все, же она проявляется косвенно: как улучшение водоснабжения (за счет оптимального перераспределения воды между потребителями), и как экономия энергоресурсов на подачу воды.

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