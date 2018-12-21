В начале следующего года Узбекистан и Казахстан планируют запустить общую визу «Шелковый путь» (Silk visa). Об этом сказал и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, «в феврале 2019 года это должно начать работать».

«Проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, остались только технические детали плюс согласование оборудования», – сказал он на встрече с журналистами.

Он также сообщил, что к этой визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан. Казахстанская сторона также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

О введении единой визы для иностранцев представители Казахстана и Узбекистана говорят не первый месяц, пишет ИА «Фергана». Еще весной министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщал о намерении двух стран подписать соответствующее соглашение. Со слов чиновника, нередко иностранные туристы, которые приезжают в Казахстан, проявляют интерес и желание посетить исторические достопримечательности Узбекистана, а те, кто приезжает в Узбекистан, хотят посетить мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи в Туркестане и Астану.

Ввести единую визу планируют в рамках туристического проекта Silk Road или «Шелковый путь», о котором ранее высказывалась старшая дочь казахстанского президента Дарига Назарбаева. Она уточняла, что эта виза должна стать азиатским аналогом «шенгена».

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