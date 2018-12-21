АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Инсайды современной кинематографии. Что такое современный таджикский Арт-хауз? Может ли таджикское кино быть конкурентоспособным на мировой арене? О чем плачет Тамбур современного таджикского кино? Как стать гражданином Девонаграда? Обо всем этом на встрече с Анисой Сабири в The Place. Начало в 18:30!

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ДЕКАБРЯ

1962 – Сдан в эксплуатацию первый агрегат Головной ГЭС на реке Вахш.

1932 – Завершилось строительство автодороги Душанбе-Курган-Тюбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –24 ДЕКАБРЯ

1934 года – родился ученый Мухаммадали Мадиброхимов

1942 года – родился певец, Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джурабек Муродов.

1943 года – родился языковед заслуженный работник Таджикистана Хуснигул Талбакова

1957 года – родился доктор ветеринарных наук, профессор Изатулло Саттоори

1961 года – родился журналист Наби Набизод

1962 года – родилась заслуженная артистка Таджикистана Хаётой Муъминова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 3-8 тепла до 8-13 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза затем понижение до 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 2-7 тепла до 8-13 тепла, в горах ночью от 1-6 мороза до 10 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.