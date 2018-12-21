АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Компания «Атлас такси» и общественная благотворительная организация «Нури Фирдавс» организуют в ресторане «Руми» «Добрую новогоднюю ёлку». На празднике будет организована выставка продукции, сделанная мастерицами группы "Золотые ручки" и «Рукодельницы», приобретая которые вы внесёте вклад в помощь детям из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями. Время проведения с 11:00 до 16:00.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ДЕКАБРЯ
1959 – В Сталинабадском аэропорту приземлился первый воздушный лайнер ИЛ-18
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ДЕКАБРЯ
1910 – родился русскоязычный поэт Таджикистана, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., автор книги стихов «Ветерок Сыр-дарьи» Николай Лесной.
1953 – родился Заслуженный артист Таджикистана Джумахон Сироджев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области– Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 3-8 тепла до 8-13 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза затем понижение до 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 2-7 тепла до 8-13 тепла, в горах ночью от 1-6 мороза до 10 мороза, днем -3+2.
По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.
Ӯзбекистон транзити борро тариқи қаламраваш барои Тоҷикистон сабуктар кард
Вазири мудофиаи ИМА Ҷеймс Мэттис ба истеъфо рафт
Содироти 40%-и сементи истеҳсолшуда дар Тоҷикистон ба ҳамсоякишварҳо
Tcell Тоҷикистонро ба муҳити рақамӣ (диҷитол) ворид месозад
Наҷотдиҳандагони КҲФ мошини “Волга”-ро аз дарё берун оварданд
Манбаъ: маҳбусони зиндони Хуҷанд алайҳи нозирон ҷиҳод эълон карданд
Таҳияи қонун доир ба пешгирии бархӯрди манфиатҳо барои мансабдорони давлатӣ
Ваъдаи таҳкими имконоти пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон
Собиқ мансабдори “Амонатбонк” бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ҳудуди 1 млн. сомониро азхуд кард
Зинаи 124-уми Тоҷикистон дар рейтинги пешбурди тиҷорати Forbes
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста