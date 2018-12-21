АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- Компания «Атлас такси» и общественная благотворительная организация «Нури Фирдавс» организуют в ресторане «Руми» «Добрую новогоднюю ёлку». На празднике будет организована выставка продукции, сделанная мастерицами группы "Золотые ручки" и «Рукодельницы», приобретая которые вы внесёте вклад в помощь детям из малоимущих семей и детям с ограниченными возможностями. Время проведения с 11:00 до 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ДЕКАБРЯ

1959 – В Сталинабадском аэропорту приземлился первый воздушный лайнер ИЛ-18

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ДЕКАБРЯ

1910 – родился русскоязычный поэт Таджикистана, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., автор книги стихов «Ветерок Сыр-дарьи» Николай Лесной.

1953 – родился Заслуженный артист Таджикистана Джумахон Сироджев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области– Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 3-8 тепла до 8-13 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза затем понижение до 7-12 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем колебание от 2-7 тепла до 8-13 тепла, в горах ночью от 1-6 мороза до 10 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 1-3 тепла.