АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Сборная Таджикистана по футзалу завершает первый этап сборов перед отправкой в Турцию. Сборы футзалистов проходят на запасном поле Центрального стадиона и спорткомплексе Налогового Комитета.
- Клуб любителей музыки "Sound On" в партнерстве со спорт-баром "Истиклол" представляет Новогоднюю территорию живой музыки с участием Шахринисо Яковлевой, Кайда и группы «Западный Квартал». Начало в 15.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ДЕКАБРЯ
День энергетика.
1956 – Таджикская ССР награждена орденом Ленина.
1970 – Образована Ленинабадская область
2002 – Министры иностранных дел стран-соседей Афганистана подписали декларацию о добрососедских отношениях.
2003 – Таджикские пограничники взяли под свой контроль таджикско-китайский участок госграницы.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –22 ДЕКАБРЯ
1944 – родился ученый Саидрахмон Саидов
1952 – родился актёр театра и кино, заслуженный артист Таджикистана Ниёзмахмад Мусоев
1954-2011 – родилась певица, заслуженная артистка Таджикистана Чамангул Сатторова
1957 – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Чиллахон Холов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 3-8 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -3+2.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 10 мороза, днем -1+4.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.
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