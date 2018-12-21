Возможно, вы не знали, но в Таджикистане есть памятники буддийской культуры. И если кто уж и поедет к нам в религиозный туризм, то это будут именно буддисты. Нам осталось их только привлечь.

Находка в Фахрабаде

В мире насчитывается более 500 миллионов последователей буддизма, и это наши потенциальные туристы. Ведь им есть, что посмотреть в нашей республике. И последняя из находок тому подтверждение.

В октябре этого года в местечке близ джамоата Фахрабад Хуросонского района археологи обнаружили подземный буддийский храм предположительно VII-VIII веков нашей эры. По словам научного сотрудника Национального музея древностей Таджикистана Бобомулло Бобомуллоева, эта датировка предварительная, основанная на архитектуре храма.

Гости из Мьяньмы совершили путешествие в Аджина-Тепу Фото из архива Бобомулло Бобомуллоева

«Точнее об истории храма станет известно после изучения находки», – подчеркнул ученый.

По его словам, размер подземного храма – 6х5 метров, рядом с ним найдены четыре маленькие комнатки.

"Внутреннее помещение храма высечено из монолитного камня и имеет куполовидный вид. Наверху храма есть отверстие в виде окна, предположительно для проникновения света», – говорит он. О находке музею сообщил учитель местной школы №3 Элёр Ахмедов.

Храм сохранился благодаря тому, что он был высечен на камне, никакие другие материалы не были использованы, считает Бобомуллоев.

"В более поздние времена этот храм был превращен в мечеть, но потом по каким-то причинам был закрыт. Впоследствии никто не обратил внимания на этот объект, так и он простоял несколько веков под землей", - говорит ученый.

По его версии, храм могли построить во время правления Кушанского царства. Помимо буддизма, до прибытия ислама здесь развивались зороастризм и греческая культура.

Буддийские паломники совершают ритуал молитвы Фотографии из архива Бобомулло Бобомуллоева

"Буддизм распространился здесь мирно, проповедью миссионеров. И это не первый буддистский храм, обнаруженный на территории Таджикистана. Ранее, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, подобные подземные храмы были найдены в Гиссаре, Шахритусе и Ховалинге, – говорит директор Национального музея древностей доктор исторических наук Саидмурод Бобомуллоев.

Пока ученые продолжают изучать храм. Исследование затруднено тем, что в храме кроме стен не был найден ни один предмет, возможно, в свое время их успели отсюда унести.

Буддийское наследие есть, а вот туристов пока маловато

Как говорят историки, распространение буддизма в нашем регионе началось с Бактрийского царства. Это подтверждается многочисленными археологическими находками. Древняя Бактрия и Согдиана включают в себя не только Таджикистан, но и почти всю Центральную Азию.

Узбекистан часто приглашает буддийских паломников к себе, там тоже находится большое количество исторических мест буддийского наследия.

Буддийские паломники совершают ритуал молитвы Фото из архива Бобомулло Бобомуллоева

Буквально недавно авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" предоставила 5 паломникам из Таиланда бесплатные авиабилеты по маршруту Бангкок-Ташкент-Термез-Ташкент-Бангкок. Таким путем, соседи привлекают туристов из Восточной и Юго-Восточной Азии к себе.

А вот Таджикистан туристы из стран, где большинство населения исповедует буддийскую религию, посещают все еще мало. Одним из редких гостей в этом году был монах из Мьянмы в сопровождении своих помощников. Он посетил Национальный музей древностей, осмотрел статую Будды, провел ритуал, а затем отправился в Бохтар, в местность Аджина-Теппа.

Буддийский путешественник Суддан Висудсилук на своей страничке в Фейсбуке разместил пост о поездке в Таджикистан. Он обещал в следующем году привести сюда большую группу соотечественников.

Паломники были удивлены теплым приемом в Таджикистане и обещали рассказать о нашей стране своим землякам. Кроме них, еще было несколько групп туристов из Японии и Китая. На этом список заканчивается.

Традиция паломнических путешествий в буддизме имеет одну из самых древних историй по причине более раннего его возникновения по сравнению с другими мировыми религиями.

Маршруты путешествий буддийских паломников строятся таким образом, чтобы по пути посетить буддийские святые места, в том числе монастыри, где они могли бы помолиться и получить кров, пополнить запасы пищи и уточнить маршрут.

Одна из узбекских туристических фирм включила в свою программу «Буддизм в Узбекистане» и тур в Душанбе. Их внимание привлек наш Национальный музей древностей, где представлены интересные коллекции греко-бактрийского периода, отличная коллекция буддийского искусства Кушанского царства и других городищ, а также настенные фрески, взятые из раскопок Согдианы и других исторических областей.

Мусульмане, буддисты, атеисты: Сколько нас на планете?

Самым ценным экспонатом музея является, конечно же, статуя спящего Будды. Считается, что она осталась крупнейшей в регионе, после того как статуи Будды снесли в провинции Бамиана в Афганистане. 16 - метровый Будда в позе нирваны был найден во время раскопок храма на холме Аджина-Тепа. Туристы, согласно тур-программе узбекской фирмы, получат возможность посетить и городище Аджина - Тепа вблизи Бохтара.

Как сообщил пресс-секретарь Комитета развития туризма РТ Абудукарим Курбонов, в Таджикистане всего внимание зарубежных туристов привлекают более двух тысяч исторических памятников. Многие отечественные туркомпании включают в свои программы посещение этих мест без разделения на категории. Он говорит, что в будущем специальные маршруты для паломников не только буддийской, но и других религий, обязательно будут разработаны.

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