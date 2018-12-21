Команда проекта Jazza тщательно следит за гастрономическими новшествами Душанбе, и еще до официального открытия новой чайханы «Самса №1» успела познакомиться с ее шеф-поваром Ахмедом Тураевым, который в сегодняшнем выпуске поделится видео-рецептом анчоус-стейка!

Сегодня в нашей столице по адресу Рудаки 88 новая чайхана «Самса №1» распахнет свои двери и предложит блюда, приготовленные по древним бухарским традициям.

Повара из Узбекистана с любовью и профессионализмом приготовят сочную самсу и необыкновенные манты с соблюдением традиций национальной кухни и использованием лучших ингредиентов.

Большое значение в блюдах чайханы имеют травы и пряности - кориандр (кинза), зира, барбарис, кунжут, райхон (базилик), которые не только придают блюдам изысканный вкус и аромат, но и помогают в решении проблем со здоровьем. К слову, в формировании блюд узбекской кухни есть вклад не только мастеров кулинарии, но и медиков. По одной из легенд, рецепт узбекского плова составил сам Абуали Ибн Сино (Авиценна). Также великий ученый средневековья рекомендовал использовать узбекский хлеб для лечения ряда болезней.

Собраться за гостеприимным дастарханом всей семьей или дружной компанией и отведать сочного пряного мяса, отдохнуть и насладиться палитрой вкусов и ассортиментом блюд можно в чайхане «Самса №1» по адресу Рудаки 88. Тел. 934121331

А пока предлагаем познакомиться с шеф-поваром чайханы Ахмедом Тураевым и узнать о том, как он готовит анчоус-стейк, ведь «Самса №1» готова удивлять не только бухарской кухней.

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