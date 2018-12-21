Правосудие вершится, как правило, несправедливо, точнее вовсе это и не правосудие никакое. Об этом и других важных событиях и темах недели читаем прямо сейчас. Ворчим, активно комментируем, предлагаем свои темы.
«Ребята, вы нарушили закон, но больше этого не делайте!». Словно в детсаду, когда воспитатель говорит ребенку: «Ты намочил штаны, больше этого ни делай!». Это про суд района Шохмансур, Минфин, Минюст и дело по «Таджпромбанку». Тут просто трэш. Яркий пример того, что есть правосудие по-таджикски. Чтобы больше ни у кого не оставалось никаких иллюзий.
Вкладчикам отдельное спасибо, за то, что вложились…
Вот еще для тех, кто в розовых мечтах. На промышленность и строительство в будущем году будет потрачено всего $17 млн. Это 0,6% бюджета. Власти заявляют о превращении республики уже к 2030 в индустриально-аграрную страну…
А вы знали, что произведенная в Таджикистане куриная колбаса примерно на 50% состоит из мяса США, 30% - Бразилии и 20% - Турции? Бред, правда? Ан, нет. Просто мы, как выяснилось, можем удовлетворить потребности населения в птичьем мясе только на 10 процентов. На 10, Карл!
С 0,6% бюджета на промышленность дальше будет – меньше…
Столица меняет облик. О расширении Душанбе впервые за долгие годы заговорили в 2017 году. Тогда в районе Рудаки начались проверки на предмет законности жилых домов. Выяснилось, что незаконно построенного жилья тут немало. Теперь жители боятся, что их попросту выкинут на улицу.
В Таджикистане есть вроде как запасы нефти и газа и даже работают у нас крупные корпорации, но почему-то ничего не находят. Таджикские специалисты считают, что они просто отмывают тут деньги, а власти об этом знают. Воруем вместе?
Зато в январе-ноябре республика получила гумпомощь от 60 стран на $41 млн. Правда читатели всё пытаются выспросить у нас – кому она пошла. Не знаем мы, и вряд ли сможет узнать.
Почему в Таджикистане один в поле не фермер и почему важно, чтобы дехканские хозяйства объединились. Объяснять очень долго, читайте сами.
Мы отсняли, как строится самая большая мечеть в Центральной Азии. Загляните внутрь, это будет что-то!..
Первое «Доступное жилье» в Душанбе планируют сдать в сентябре 2019 года. Почему в кавычках? Потому что из доступного в нем осталось только название.
В Таджикистане дети трудятся с совсем юного возраста, чаще всего это тяжелый труд и в нем задействованы дети, живущие в неполных или бедных семьях.
Стыдно должно быть таджикским властям. Каждый год они вспоминают про ветеранов лишь на 9 мая. А мы почти каждый год пишем про Леокадию Ковтун, в свои 92 года она вынуждена скитаться по съемным квартирам! У столицы нет возможности дать дом, маленькую квартиру ветерану ВОВ? Скорее, тут нет совести. Вот честно, даже писать противно…
15 декабря в Душанбе на 71-м году жизни скончался Народный артист Таджикистана Исо Абдурашидов.
«Я пришла к выводу, что в Душанбе только и занимаюсь тем, что прячу свою сексуальность, присущую всем людям, потому что общество меня сразу наказывает за ее проявление. Но в то же самое время, требует ее от меня», - в 2016 году жительница Душанбе Юлия Петрова создала феминистское движение против сексуальных домогательств на улицах, а чуть позже - группу - «Философия и феминизм по-таджикски». Это интересно.
Знали ли вы, что в Таджикистане карнай изготавливают только в одном месте и только представители одной семьи? Мы вот – не знали. А как узнали, сразу поехали в Истаравшан в гости к Мирзо Мансурову – единственному высококвалифицированному мастеру, сумевшему воссоздать 8 разновидностей карная времен Саманидов!
Вот давно мы такой искренности не видели: «Несколько раз я встречался с президентом, однако эти встречи достались нелегко. Некоторые препятствовали этому. Хотели, чтобы перед ним выступали и говорили дети чиновников и предпринимателей. Но меня Бог свел с президентом», - житель Душанбе Зиёрат Киромзода два года собирал деньги на свадьбу, но решил отложить это торжество, чтобы еще раз поблагодарить своего “отца” за детство.
Близится Новый год. А еще каникулы в школах. Не сидите дома, смотрите, куда можно сводить ребенка в праздничные дни.
Приятных всем выходных и предпраздничного настроения! Последнее - обязательно!
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