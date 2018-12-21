Кендалл Дженнер возглавила список самых дорогих моделей по версии Forbes, обогнав Жизель Бундхен и Кару Делевинь.
Кендалл Дженнер, возможно, не самая богатая из сестер Кардашьян-Дженнер, но она зарабатывает больше, чем любая другая модель в мире. За 12 месяцев в период 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 ей удалось заработать $22,5 млн. и возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых моделей. 23-летняя Дженнер получила широкую известность после участия в телевизионном реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Вторую строчку в списке заняла супер-модель Карли Клосс, которая заработала $13 млн - лучший результат за ее 10-летнюю карьеру в мире моды. Клосс активно использует социальные сети, ей удалось монетизировать свой Инстаграм, заполучить рекламу в котором мечтают многие бренды. Также на ее доход повлияли контракты с такими компаниями, как Swarovski, Adidas, Estee Lauder и другие.
Увеличить свой доход с помощью социальных сетей удалось и другим участницам списка. Например, Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли. Тейген выпускает кулинарные книги и ведет свое кулинарное шоу Lip Sync Battle, которые активно рекламирует в Инстаграм. В то время как Хантингтон-Уайтли свой бьют-сайт, о запуске которого она объявила на своей инстаграм-странице. Также девушка создала собственную линейку одежды совместно с британским брендом Marks & Spencer.
«Ваша страница в социальных сетях — это журнал вашей жизни, поэтому важно то, как вы представляете себя», — заявил Иван Барт, президент агентства IMG Models, модели которого в большинстве представлены в списке. Общий доход 10 самых высокооплачиваемых моделей мира составил $113 млн. Для подсчета были использованы суммы гонораров до вычета налогов и уплаты комиссионных агентам, менеджерам и юристам. Учитывалась только та часть дохода, которую девушки получили благодаря контрактам с брендами. В подготовке рейтинга участвовали многочисленные менеджеры, агенты, руководители брендов и другие эксперты из мира моды.
В этом году из списка выбыли Адриана Лима, Эшли Грэм и Лю Вэнь, которые заработали чуть меньше $8 млн.
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