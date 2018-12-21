В Таджикистане дети трудятся с совсем юного возраста, чаще всего это тяжелый труд и в нем задействованы дети, живущие в неполных или бедных семьях. Но иногда бывает и совсем наоборот.

Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20181218/kak-zhivut-i-integriruyutsya-v-rossii-deti-tadzhikskih-migrantov