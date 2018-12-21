В Таджикистане дети трудятся с совсем юного возраста, чаще всего это тяжелый труд и в нем задействованы дети, живущие в неполных или бедных семьях. Но иногда бывает и совсем наоборот.
Партнером проекта «Мой ребенок» является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20181218/kak-zhivut-i-integriruyutsya-v-rossii-deti-tadzhikskih-migrantov
Ӯзбекистон транзити борро тариқи қаламраваш барои Тоҷикистон сабуктар кард
Вазири мудофиаи ИМА Ҷеймс Мэттис ба истеъфо рафт
Содироти 40%-и сементи истеҳсолшуда дар Тоҷикистон ба ҳамсоякишварҳо
Tcell Тоҷикистонро ба муҳити рақамӣ (диҷитол) ворид месозад
Наҷотдиҳандагони КҲФ мошини “Волга”-ро аз дарё берун оварданд
Манбаъ: маҳбусони зиндони Хуҷанд алайҳи нозирон ҷиҳод эълон карданд
Таҳияи қонун доир ба пешгирии бархӯрди манфиатҳо барои мансабдорони давлатӣ
Ваъдаи таҳкими имконоти пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон
Собиқ мансабдори “Амонатбонк” бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ҳудуди 1 млн. сомониро азхуд кард
Зинаи 124-уми Тоҷикистон дар рейтинги пешбурди тиҷорати Forbes
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста