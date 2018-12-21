Сегодня в эфире Первого канала состоится четверть-финал вокального проекта "Голос". Таджикский исполнитель Даниэль Рустамов, участвующий в конкурсе, просит голосовать за него.
«Привет дорогие друзья на этой неделе в пятницу 21:30 начинается Прямой эфир Голоса, этап Четверть финал я уже очень далеко прошёл. Осталось ещё чуть чуть до победы. На этом этапе будет голосование очень надеюсь на вашу помощь. Проголосуйте за меня ))) Максимальный репост чтобы все увидели ))», - написал Даниэль на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)
Напомним, 23-летний Даниэль Рустамов на "слепых" прослушиваниях исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor и покорил жюри конкурса. К нему повернулись Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Однако он выбрал в наставницы Ани Лорак.
"Она классная! Мы с ней поладим", - поделился тогда впечатлениями Даниэль.
Перед выступлением он коротко рассказал Первому каналу о себе.
В «поединке» Олег Шаумаров и Даниель Рустамов исполнили песню Believer группы Imagine Dragons. На этом этапе наставник команды Ани Лорак сделала выбор в пользу Даниэля. На этапе «нокаутов» Даниэль Рустамов исполнил песню "Лейла" рэпера Jah Khalib «Лейла».
Проникновение исполнение молодого исполнителя понравилось зрителям и судьям, но этого было мало для победы в «нокаутах», сообщалось на сайте Первого канала. Даниэля вовремя «спас» Сергей Шнуров.
В четверть-финале конкурсанты в прямом эфире сражаются в тройках с другими участниками своей команды. Каждый исполняет свою песню.
В каждой тройке наставник распределяет свои 100% голосов между тремя участниками в пропорции 20\30\50.
Зрители при помощи SMS голосуют за того или иного участника. Проценты от зрительского голосования прибавляются к процентам наставника, и участник с наибольшим числом голосов проходит в полуфинал.
Таким образом, зрители вместе с Наставником решают, кто останется в проекте.
Ранее Даниэль Рустамов. который сейчас живет и учится в Москве, принимал участие в музыкальном шоу Икс-фактор на Украине.
Шоу «Голос» состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек. Во втором этапе между членами разных команд проводятся попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.
Следите за нашими новостями в Viber, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://viber.com/asia-plus
Сделай Asia-Plus своим главным источником новостей в Google Новости, подпишись на канал здесь
Ӯзбекистон транзити борро тариқи қаламраваш барои Тоҷикистон сабуктар кард
Вазири мудофиаи ИМА Ҷеймс Мэттис ба истеъфо рафт
Содироти 40%-и сементи истеҳсолшуда дар Тоҷикистон ба ҳамсоякишварҳо
Tcell Тоҷикистонро ба муҳити рақамӣ (диҷитол) ворид месозад
Наҷотдиҳандагони КҲФ мошини “Волга”-ро аз дарё берун оварданд
Манбаъ: маҳбусони зиндони Хуҷанд алайҳи нозирон ҷиҳод эълон карданд
Таҳияи қонун доир ба пешгирии бархӯрди манфиатҳо барои мансабдорони давлатӣ
Ваъдаи таҳкими имконоти пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон
Собиқ мансабдори “Амонатбонк” бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ҳудуди 1 млн. сомониро азхуд кард
Зинаи 124-уми Тоҷикистон дар рейтинги пешбурди тиҷорати Forbes
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста